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Білгород і Курськ: легіон «Свобода Росії» повідомив результати дії гуманітарного коридору

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білгород і Курськ: легіон «Свобода Росії» повідомив результати дії гуманітарного коридору
Раніше російські добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися
фото з відкритих джерел

Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Білгородської та Курської областей

Із Білгородської та Курської областей РФ завдяки гуманітарному коридору вдалось евакуювати тисячі мирних жителів. Про це повідомив легіон «Свобода Росії». 

Як зазначається, завдяки гуманітарному коридору, який діє з 07:00 15 березня, з Білгородської області вдалось евакуювати більше 7000 цивільних автомобілів, а з Курської близько 600 авто, йдеться в повідомленні.

«Після закінчення терміну дії гуманітарного коридору буде продовжено знищення військових об'єктів на території Білгородської та Курської областей до звільнення регіону від військ путінського режиму», – зазначають в легіоні. 

Нагадаємо, сьогодні зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО. Місцеві мешканці повідомляли про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.

Раніше російські добровольці звернулися до мешканців Білгородської та Курської областей із закликом негайно евакуюватися та зазначили, що на це вони мають півтори години часу. У зверненні йдеться, що керівництво Курської та Білгородської областей проігнорувало попередження добровольців, озвучене 13 березня та «жодних заходів щодо евакуації мирного населення Білгородщини та Курщини вжито не було».

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. 

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Теги: добровольці Білгород евакуація

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