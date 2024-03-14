Удари по Білгороду. У росіян має виробитися рефлекс
«Щойно жителі російських прикордонних міст бачать повідомлення про прильоти українськими будинками, вони мають не радіти, як раніше, а планувати похід до укриття»
Щодо сьогоднішнього обстрілу Білгорода.
Тенденцію можна було побачити і раніше. Після великих ракетних атак Україною щось прилітало по Білгороду.
Зараз великих ракетних атак немає майже місяць (ймовірно позначилося збиття двох А-50), але атаки «Шахедами» по житлових будинках із жертвами мирного населення не припиняються.
Але не дуже правильно, щоб «відповідями» займалися ЗСУ. Тому ми й бачимо повідомлення від РДК та ЛЗР: «Обстріли мирних міст і сіл України продовжуються, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!».
Після таких повідомлень у Білгороді виють сирени та з'являються відео з розбитим склом.
Тобто, імхо, ми бачимо спробу виробити рефлекс: прилетіло Україною – прилетіло по Білгороду/Курську.
Щойно жителі російських прикордонних міст бачать повідомлення про прильоти українськими будинками, вони мають не радіти, як раніше, а планувати похід до укриття.
Без оцінок просто описую логіку.
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