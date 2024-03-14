Удари по Білгороду. У росіян має виробитися рефлекс

«Щойно жителі російських прикордонних міст бачать повідомлення про прильоти українськими будинками, вони мають не радіти, як раніше, а планувати похід до укриття»

Щодо сьогоднішнього обстрілу Білгорода.

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Тенденцію можна було побачити і раніше. Після великих ракетних атак Україною щось прилітало по Білгороду.

Зараз великих ракетних атак немає майже місяць (ймовірно позначилося збиття двох А-50), але атаки «Шахедами» по житлових будинках із жертвами мирного населення не припиняються.

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Але не дуже правильно, щоб «відповідями» займалися ЗСУ. Тому ми й бачимо повідомлення від РДК та ЛЗР: «Обстріли мирних міст і сіл України продовжуються, як і раніше! Ми змушені відкрити вогонь у відповідь по військових об'єктах у прикордонних регіонах! Негайно евакуюйтеся!».

Після таких повідомлень у Білгороді виють сирени та з'являються відео з розбитим склом.

Тобто, імхо, ми бачимо спробу виробити рефлекс: прилетіло Україною – прилетіло по Білгороду/Курську.

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Щойно жителі російських прикордонних міст бачать повідомлення про прильоти українськими будинками, вони мають не радіти, як раніше, а планувати похід до укриття.

Без оцінок просто описую логіку.