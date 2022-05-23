Білий дім створює антикитайський економічний союз: Пекін уже обурився

Джо Байден на пресконференції у Токіо оголосив про створення Індо-Тихоокеанської економічної структури. Китай уже протестує

Сполучені Штати об’єднують 12 країн Азії та Океанії у нову економічну структуру

Адміністрація президента США оголосила про створення нової регіональної організації – Індо-Тихоокеанської економічної структури. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

До цієї організації, крім Сполучених Штатів, мають увійти 12 країн – Австралія, Бруней, Індія, Індонезія, Японія, Республіка Корея, Малайзія, Нова Зеландія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд і В'єтнам.

Представники Білого дому пояснили, що країни, загальний ВВП яких складає 40% світового, об’єднуються для того, аби вирішувати нагальні економічні проблеми, починаючи від правил цифрової торгівлі до забезпечення стійких і безпечних ланцюжків постачання.

Офіційно про створення цієї структури оголосив на пресконференції у Токіо президент США Джо Байден. Він підтвердив мету створення Індо-Тихоокеанської економічної структури – побудова економіки, заснованої на довірі, підвищення економічної безпеки та вирішення проблем із постачанням.

«Ми працюватимемо із нашими місцевими партнерами, щоб захистити економічні мережі та боротися із корупцією», – запевнив Байден.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підтвердив участь своєї країни у цій організації і висловив готовність до подальшого посилення співпраці із США.

Разом з тим, Китай ще до офіційного оголошення про створення цієї структури уже заявив, що вона є інструментом політичного тиску саме на Пекін, інструментом стримування Китаю. Міністр закордонних справ цієї країни Ван І на пресконференції наголосив: «Якщо США прагнуть ізолювати Китай, то ця спроба згодом дасть зворотний результат, оскільки ми є найбільшим торговим партнером для багатьох країн нашого регіону».

Нагадаємо, що Байден в Токіо відзначився резонансною заявою про те, що США готові підтримати включення Японії до складу постійних членів Ради безпеки ООН, які мають право вето.