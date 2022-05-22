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    Думки вголос

    Путін та Байден збираються до осені закінчити війну в Україні

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
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    Зараз ні Байден, ні Путін вже не можуть вирішувати, що і як відбуватиметься восени 2022 року на полях битв в Україні - Путін та Байден збираються до осені закінчити війну в Україні
    Зараз ні Байден, ні Путін вже не можуть вирішувати, що і як відбуватиметься восени 2022 року на полях битв в Україні

    Проблема в тому, що російсько-українська війна вже вийшла за межі Європи

    Мовою оригіналу

    Путин вместе с Байденом собираются закончить войну в Украине к осени 2022 года. Но если Байдену нужна военно-политическая победа Украины как доказательство необратимости и правильности американской политики в Украине, то Путину безразлично какое поражение в этой войне он будет выдавать за свою историческую победу. Путинская Россия, напуганная санкциями, войной, авторитаризмом и угрозой изоляции сделает вид, что примет поражение Кремля в Украине за геополитическую мудрость Путина, лишь бы не было хуже.

    Для Путина, к осени 2022 года, важнее всего добиться не покорности своей народа или минимальной победы в Украине, а важно добиться геополитической усталости Запада в войне с агрессивной Россией. Он свято верит, что издержки, трудности Запада превысят его вероятные выгоды от поражения России в войне с Украиной. Если раньше Путин верил в могущество свой армии и скорость победы над Украиной, то сейчас он надеется на раскол и усталость Европы.

    Но проблема в том, что российско-украинская война уже вышла за пределы Европы, привела к радикальной перестройке и расширению НАТО-от Финляндии до Украины, сложностям в ЕС. Все больше стран мира прямо или косвенно втягивается в эту войну. Чего стоит только успешное возникновение мощного антироссийского альянса – «Рамштайн-43».

    Острейшая война Украины с агрессивной Россией уже коснулась всего мира, всех стран, резко обострила старые и новые конфликты, привела к появлению острых экономических и политических войн, резко ускорила процессы переустройства мирового сообщества, которые, в свою очередь, теперь влияют на темпы, масштабы и перспективы этой страшной войны.

    И этот процесс влияния российско-украинской войны и его последствий на будущее мирового сообщества будет только возрастать. В результате, резко увеличивается скорость и непредсказуемость международных событий, клубящихся вокруг Украины и России. Поэтому сейчас, ни Байден, ни Путин уже не может решать, что и как будет происходить осенью 2022 года на полях сражений в Украине.

    Больше всего военно-политическая ситуация в Украине будет зависеть от успешного объединения мужества украинской армии, честной центральной власти и терпения украинского народа. А Запад может только помочь нам отстоять нашу свободу и жизнь.

    Другого пути к победе над врагом и надежде на будущее у нас нет.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти Джозеф Байден війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Путін та Байден збираються до осені закінчити війну в Україні