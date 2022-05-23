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    США можуть відправити спецпризначенців для охорони посольства у Києві

    Посольство США у Києві&nbsp; - США можуть відправити спецпризначенців для охорони посольства у Києві
    Посольство США у Києві 
    Фото: armyinform.com.ua

    18 травня посольство США поновило свою роботу у Києві

    У США розглядають можливість відправлення до Києва військ спецпризначення США для охорони посольства, яке поновило роботу в українській столиці. Про це повідомляє видання The Wall Street Journalіз посиланням на представників американської адміністрації.

    «Президентові Байдену наразі не подали (на розгляд – ред.) такої пропозиції. Однак, якщо він її схвалить, військові будуть розгорнуті лише для оборони й безпеки посольства, яке знаходиться в зоні досяжності російських ракет», – повідомили в адміністрації США.

    Видання зазначає, що з огляду на це президенту США Байдену доведеться обирати між уникненням військової присутності США в зоні бойових дій та обґрунтованою загрозою безпеці американських дипломатів. На сьогодні безпеку американського посольства забезпечують сили корпусу охорони Служби дипломатичної безпеки.

    18 травня посольство США поновило свою роботу у Києві, піднявши прапор над будівлею дипмісії.

    До слова, посольство США в Україні опублікувало картину Іллі Рєпіна «Запорожці», помістивши туди американського президента Джо Байдена.

    Теги: росія окупанти США війна військові посольство Україна окупація #stoprussia
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    США можуть відправити спецпризначенців для охорони посольства у Києві