США можуть відправити спецпризначенців для охорони посольства у Києві

18 травня посольство США поновило свою роботу у Києві

У США розглядають можливість відправлення до Києва військ спецпризначення США для охорони посольства, яке поновило роботу в українській столиці. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на представників американської адміністрації.

«Президентові Байдену наразі не подали (на розгляд – ред.) такої пропозиції. Однак, якщо він її схвалить, військові будуть розгорнуті лише для оборони й безпеки посольства, яке знаходиться в зоні досяжності російських ракет», – повідомили в адміністрації США.

Видання зазначає, що з огляду на це президенту США Байдену доведеться обирати між уникненням військової присутності США в зоні бойових дій та обґрунтованою загрозою безпеці американських дипломатів. На сьогодні безпеку американського посольства забезпечують сили корпусу охорони Служби дипломатичної безпеки.

18 травня посольство США поновило свою роботу у Києві, піднявши прапор над будівлею дипмісії.

До слова, посольство США в Україні опублікувало картину Іллі Рєпіна «Запорожці», помістивши туди американського президента Джо Байдена.