США можуть відправити спецпризначенців для охорони посольства у Києві
18 травня посольство США поновило свою роботу у Києві
«Президентові Байдену наразі не подали (на розгляд – ред.) такої пропозиції. Однак, якщо він її схвалить, військові будуть розгорнуті лише для оборони й безпеки посольства, яке знаходиться в зоні досяжності російських ракет», – повідомили в адміністрації США.
Видання зазначає, що з огляду на це президенту США Байдену доведеться обирати між уникненням військової присутності США в зоні бойових дій та обґрунтованою загрозою безпеці американських дипломатів. На сьогодні безпеку американського посольства забезпечують сили корпусу охорони Служби дипломатичної безпеки.
18 травня посольство США поновило свою роботу у Києві, піднявши прапор над будівлею дипмісії.
До слова, посольство США в Україні опублікувало картину Іллі Рєпіна «Запорожці», помістивши туди американського президента Джо Байдена.