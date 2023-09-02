Подоляк розповів, що необхідно для проведення демократичних виборів в Україні під час війни

Подоляк: «Для проведення виборів буде необхідно внести певні зміни в законодавство»

Для проведення демократичних виборів в Україні в умовах війни необхідно зміцнення протиракетної оборони (ПРО) країни, щоб забезпечити безпеку населення під час волевиявлення. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

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«Яким чином люди, які знаходяться в зоні бойових дій, можуть голосувати безпечно? Можливо, нам потрібні додаткові системи, наприклад, системи ПРО, такі як Patriot, які точно дозволять дозакрити небо і хоча б захистити громадянське населення, яке знаходиться в великих, середніх та маленьких містечках України, на ці практичні питання, які президент порушував, на сьогоднішній день ще немає відповіді», - заявив Подоляк.

За його словами, для проведення виборів буде необхідно внести певні зміни в законодавство. Але Україна завжди підтримувала демократичні процедури і, в разі потреби, готова до їхнього проведення.

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«Це вимагатиме значні фінансові витрати, які не можна просто взяти і виділити на виборчий процес, особливо з урахуванням наявного дефіциту бюджету та важливих завдань фінансування армії», - додав він.

Нагадаємо, Ліндсі Грем, сенатор від Республіканської партії у США, привітав позицію президента України Володимира Зеленського стосовно проведення виборів попри війну, та закликав надати фінансову і технічну підтримку Україні у цьому питанні.

Також Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні.

До слова, президент Володимир Зеленський балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться.