«Бавовна» у Брянську. Палає один з найбільших заводів мікроелектроніки
За інформацією губернатора Брянщини Богомаза, унаслідок «удару безпілотника» немає постраждалих
Увечері у четвер, 7 вересня, мешканці російського Брянська знову чули гучний вибух, після чого виникла пожежа в районі заводу «Кремній». Губернатор Олександр Богомаз заявив, що «український безпілотник» атакував промисловий об’єкт, внаслідок чого сталося займання адміністративної будівлі.
Зазначається, що гучний вибух чули в Совєтському районі Брянська близько 21 години вечора, після чого почалася пожежа біля заводу «Кремний Эл», – це один із найбільших російських заводів із виробництва мікроелектроніки.
Водночас Міноборони Росії заявило, що ввечері 7 вересня «черговими засобами ППО над Брянськом перехоплено два безпілотні літальні апарати, один із яких знищено в повітрі».
Зазначається, що постраждалих внаслідок удару немає. Тим часом на місці удару виникла пожежа, рятувальники працюють на місці подій.
Нагадаємо, що у ніч з 29 на 30 серпня, російський виробник мікроелектроніки «Кремній ЕЛ» вже потрапляв під удари. Зокрема, згідно з неофіційними джерелами, внаслідок цього сталась пожежа на одному з цехів.
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