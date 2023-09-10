Падіння російського дрона в Румунії: країна викликала повіреного РФ «на килим»

Бухарест висловив протест у зв'язку з новими знахідками фрагментів російських безпілотників

На території Румунії виявлені нові уламки російського дрона, яким РФ атакувала Україну. Румінське міністерство закордонних справ викликало тимчасово повіреного у справах РФ. Про це повідомляє Reuters.

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«Повірений у справах посольства Російської Федерації в Бухаресті був терміново викликаний у суботу до міністерства закордонних справ на рівні державного секретаря», – йдеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України повідомило, що під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе «Шахед» впали та вибухнули на території сусідньої Румунії.

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Згодом міністерство оборони Румунії спростувало інформацію щодо падіння російських безпілотників на території країни під час атаки по Україні в ніч з 3 на 4 вересня.

Кулеба ж заявив, що Україна має фотодокази падіння «Шахедів» на території Румунії. Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс стверджував, що на території Румунії нібито не падали російські «Шахеди». Згодом міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.

Пізніше румунські військові знайшли на території країни уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовуються Росією для атак по Україні.