Білл Гейтс відмовився від пропозиції Трампа стати його радником з науки

Гейтс підкреслив, що не впевнений у серйозності пропозиції Трампа

Засновник Microsoft Білл Гейтс відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа стати радником із науки. Про це Гейтс розповів в інтерв'ю виданню Statnews. За його словами, місяць тому в Овальному кабінеті Білого дому він розповідав Трампу про розроблення універсальної вакцини від грипу. Гейтс зазначив, що президент США був дуже



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Засновник Microsoft Білл Гейтс

Гейтс підкреслив, що не впевнений у серйозності пропозиції Трампа

Засновник Microsoft Білл Гейтс відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа стати радником із науки.

Про це Гейтс розповів в інтерв'ю виданню Statnews.

За його словами, місяць тому в Овальному кабінеті Білого дому він розповідав Трампу про розроблення універсальної вакцини від грипу. Гейтс зазначив, що президент США був дуже зацікавленим цією темою.

Під час переговорів Гейтс запропонував Трампу призначити собі радника з науки, той у відповідь запросив на цю посаду засновника Microsoft.

Гейтс підкреслив, що не впевнений у серйозності пропозиції Трампа, проте відповів йому: «Це не дуже корисно для мого часу».

Він додав, що розмова з Трампом була доброзичливою.

Нагадаємо, засновник компанії Mіcrosoft Білл Гейтс заявив про старт конкурсу проектів зі створення універсальної вакцини, спрямованої на боротьбу з різними штамами вірусу грипу. У проект-переможець благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс інвестує до 12 мільйонів доларів.