Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білорусь будує нове військове містечко поблизу українського кордону (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білорусь будує нове військове містечко поблизу українського кордону (фото)
Точне місце будівництва офіційно не розголошується
фото: Радіо Свобода

Будівництво зафіксовано на території колишнього піонерського табору в Гомельському районі

Міністерство оборони Білорусі будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Видання зазначає, що будівництво мало розпочатися в 2023 році, а завершитися в 2027 році. Перша черга будівництва має бути здана в березні 2024 року.

У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про створення в Збройних силах «Південного оперативного командування», з чим журналісти і пов’язують будівництво нового військового об’єкта.

Точне місце будівництва офіційно не розголошується. Проте джерела видання зафіксували будівництво на території колишнього піонерського табору «Чайка» в Гомельському районі. Це приблизно посередині між обласним центром Гомелем і районним центром Річиця. Звідси веде асфальтована дорога до кордону з Україною, до прикордонного переходу в Новій Гуті близько 40 кілометрів.

Паспорт об'єкта
Паспорт об'єкта
фото: Радіо Свобода

Український військовий експерт Олег Жданов у коментарі Радіо Свобода сказав, що, найімовірніше, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

«Але якщо політичне обʼєднання Білорусі та Росії відбудеться, то доктрина зміниться на наступальну. Тоді це буде військова база для нападу», – вважає експерт.

Він додав, що «не здивується», якщо вздовж кордону з Україною побудують ще кілька таких обʼєктів.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, нібито Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Ця заява пролунала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу.

Читайте також: На кордоні з Білоруссю ситуація може змінитися, ЗСУ готуються (фото)
Теги: Білорусь будівництво Олександр Лукашенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Семерак розповів, що, на його думку, могло стати причиною надзвичайної ситуації у столичному метро
Закриття станцій метро: ексміністр екології зробив заяву щодо ліквідації наслідків
12 грудня, 2023, 10:07
За словами вірменського політика, ЄАЕС і його економічні принципи не повинні корелювати з політичними амбіціями
Пашинян дорікнув Путіну та Лукашенку через ЄАЕС
26 грудня, 2023, 15:28
Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї
Тайвань посилив санкції проти Росії та Білорусі
26 грудня, 2023, 17:51
Згодом східний кордон ЄС, який проходить уздовж кордону з Естонією, має бути оснащений найсучаснішим обладнанням, системами безпеки та спостереженням за безпілотниками
Естонія відгородилася від Росії 40-кілометровим парканом
14 грудня, 2023, 09:31
Кремль розгорнув у Білорусі десантно-штурмові батальйони та спецназ
У Білорусі знову активізувалися російські десантники – ISW
18 грудня, 2023, 08:31
У будь-який момент Росія може поновити свої дії, обираючи напрямок Білорусі
У Білорусі активізувалися російські окупанти: чи існує загроза нового наступу
18 грудня, 2023, 09:00
Існує невелика ймовірність будівництва нової ділянки тунелю в іншому місці
На ділянці метро між станціями «Либідська» – «Деміївська» побудують новий тунель
28 грудня, 2023, 07:52
Фредерікас Янсонас повідомив про небезпечну ситуацію для Литви
Влада Литви розкрила, чому боїться навали біженців із Білорусі
3 сiчня, 10:24
ЗМІ назвали ймовірне місце розміщення ядерного озброєння РФ у Білорусі
WSJ: Путін розгортає ядерну зброю в Білорусі біля кордонів НАТО
Сьогодні, 14:23

Соціум

Білорусь будує нове військове містечко поблизу українського кордону (фото)
Білорусь будує нове військове містечко поблизу українського кордону (фото)
На Білгородщині пролунали потужні вибухи (відео)
На Білгородщині пролунали потужні вибухи (відео)
Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство
Папа Римський закликав заборонити сурогатне материнство
У Нижньому Тагілі на залізниці прогримів вибух поруч з нафтобазою
У Нижньому Тагілі на залізниці прогримів вибух поруч з нафтобазою
Пором, на якому жили українські біженці у Естонії, змінив призначення
Пором, на якому жили українські біженці у Естонії, змінив призначення
Прибічник Путіна та засуджений за педофілію: кадировці помпезно зустріли Скотта Ріттера
Прибічник Путіна та засуджений за педофілію: кадировці помпезно зустріли Скотта Ріттера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Разумков зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації: що пропонує нардеп
40K
Уночі окупанти запускали по Україні «Шахеди»: які наслідки
38K
Поет Кривцов перед загибеллю на фронті написав пророчий вірш
33K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
20K
Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону
14K
Мобілізація. Відповіді на поширені запитання

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua