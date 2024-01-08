Білорусь будує нове військове містечко поблизу українського кордону (фото)

Будівництво зафіксовано на території колишнього піонерського табору в Гомельському районі

Міністерство оборони Білорусі будує нове військове містечко за 40 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

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Видання зазначає, що будівництво мало розпочатися в 2023 році, а завершитися в 2027 році. Перша черга будівництва має бути здана в березні 2024 року.

У травні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про створення в Збройних силах «Південного оперативного командування», з чим журналісти і пов’язують будівництво нового військового об’єкта.

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Точне місце будівництва офіційно не розголошується. Проте джерела видання зафіксували будівництво на території колишнього піонерського табору «Чайка» в Гомельському районі. Це приблизно посередині між обласним центром Гомелем і районним центром Річиця. Звідси веде асфальтована дорога до кордону з Україною, до прикордонного переходу в Новій Гуті близько 40 кілометрів.

Паспорт об'єкта фото: Радіо Свобода

Український військовий експерт Олег Жданов у коментарі Радіо Свобода сказав, що, найімовірніше, у новому військовому містечку розмістять гарнізон, завданням якого стане прикриття державного кордону.

«Але якщо політичне обʼєднання Білорусі та Росії відбудеться, то доктрина зміниться на наступальну. Тоді це буде військова база для нападу», – вважає експерт.

Він додав, що «не здивується», якщо вздовж кордону з Україною побудують ще кілька таких обʼєктів.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, нібито Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї у його країні. Ця заява пролунала на тлі посилення Росією погроз на адресу заходу.