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    Білорусь звинуватила польських силовиків в обстрілі пункту пропуску

    Влітку 2021 року польський кордон із Білорусі тривалий час штурмували мігранти - Білорусь звинуватила польських силовиків в обстрілі пункту пропуску
    Влітку 2021 року польський кордон із Білорусі тривалий час штурмували мігранти
    фото з відкритих джерел

    Раніше польські прикордонники повідомили про спробу нелегальних мігрантів пробратися з території Білорусі та напад білоруських військових

    У прикордонному комітеті Білорусі заявили, що польські силовики нібито обстріляли білоруський пункт пропуску Піщатка. Про це повідомляє державне агентство Білорусі «Белта».

    Інцидент нібито стався в ніч із 10 на 11 квітня. Також польські військовослужбовці нібито намагалися засліпити білоруських прикордонників стробоскопами. Стверджується, що незаконні дії були зафіксовані камерами відеоспостереження.

    Під час перевірки території білоруський прикордонний наряд начебто виявив пошкодження стін прикордонних модулів, а також металеві кульки.

    Про прикордонний інцидент поінформували польську сторону.

    Раніше польські прикордонники повідомили про спробу нелегальних мігрантів пробратися з території Білорусі та напад білоруських військових. За інформацією відомства, 10 квітня 37 іноземців намагалися нелегально проникнути на польську територію, а після опівночі на прикордонному переході Половце-Пєщатка на польський патруль двічі нападали білоруські солдати, які кидали каміння.

    Постраждали офіцер прикордонної служби та військовослужбовець війська польського, автомобіль прикордонної служби отримав ушкодження.

    Теги: Білорусь росія окупанти Польща війна Україна кордон окупація #stoprussia
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    Білорусь звинуватила польських силовиків в обстрілі пункту пропуску