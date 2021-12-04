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    Європейські країни планують відкрити спільну дипмісію в Афганістані

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    Макрон наголосив, що створення представництва не означає визнання талібів - Європейські країни планують відкрити спільну дипмісію в Афганістані
    Макрон наголосив, що створення представництва не означає визнання талібів
    фото з відкритих джерел

    Президент Макрон заявив про готовність деяких країн Європи продовжити роботу на території Афганістану

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив у суботу, що кілька європейських країн, у тому числі Франція, працюють над відкриттям спільного дипломатичного представництва в Афганістані.

    «Ми з кількома країнами думаємо над призначенням місця, де могли б бути присутніми наші європейські посли... у нас буде дипломатичне представництво», – цитує Reuters Макрона.

    За його словами, для цього необхідно залагодити ряд питань із безпекою.

    У той же час французький президент, розмовляючи з журналістами в ході візиту в Доху, пояснив, що проєкт спільного дипломатичного представництва не означає політичного визнання руху «Талібан» і політичного діалогу з його представниками.

    Нагадаємо, раніше спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок.

    Як відомо, Німеччина повертає посла в Афганістан: хоче налагодити контакт із «Талібаном».

    Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці.

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    Теги: США Афганістан Франція Талібан Еммануель Макрон
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    Європейські країни планують відкрити спільну дипмісію в Афганістані