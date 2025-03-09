Понад 86% поляків виступають проти відправлення військ в Україну

Поляки не хочуть відправляти свою армію в Україну

58,5% респондентів категорично проти того, щоб послати армію Польщі в Україну , 28% – «скоріше проти»

86,5% мешканців Польщі виступають проти відправлення військ в Україну. Як інформує «Главком», про це свідчить опитування компанії United Surveys для видання Wirtualna Polska.

Так, 58,5% респондентів категорично проти такого рішення, 28% відповіли, що «скоріше проти».

8,4% респондентів відповіли на питання ствердно. Відповідь «безумовно так» дали 0,8% респондентів, «скоріше так» – 7,6%, 5,1% респондентів відповіли «не знаю/важко сказати» – зазначили автори дослідження.

Повідомляється, що відповіді виборців усіх угруповань з цього питання виявилися узгодженими. Серед виборців керівної коаліції (Громадянська коаліція, Ліві, Третій шлях) переважає негативна позиція – 80% опитаних проти відправки польських солдатів в Україну.

У групі виборців керівної коаліції протилежної думки дотримуються 14% респондентів, а 6% опитаних у цій групі дали відповідь «не знаю/важко сказати».

Серед прихильників опозиційних партій («Право і справедливість» та «Конфедерація») 95% виступають проти відправки польських військ в Україну. 60% цієї групи відповіли «точно ні», 30% – «скоріше ні». 3% респондентів цієї групи дотримуються протилежної думки.

Опитування було проведене компанією United Surveys для Wirtualna Polska з 21 по 24 лютого 2025 року. Опитування проводилося за допомогою методу CATI&CAWI на репрезентативній вибірці в 1 000 осіб.

Раніше «Главком» повідомляв, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові спрямувати війська в Україну для забезпечення режиму припинення вогню. Водночас Європа очікує на підтримку своїх військ з боку США після того, як буде досягнуто угоди про перемир’я.

Також стало відомо, що Україна веде переговори щодо відправки миротворців не лише з Францією та Великою Британією, а і з Польщею та країнами Балтії.