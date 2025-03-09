Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Понад 86% поляків виступають проти відправлення військ в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Понад 86% поляків виступають проти відправлення військ в Україну
Поляки не хочуть відправляти свою армію в Україну
фото: Reuters

58,5% респондентів категорично проти того, щоб послати армію Польщі в Україну , 28% – «скоріше проти»

86,5% мешканців Польщі виступають проти відправлення військ  в Україну. Як інформує «Главком», про це свідчить опитування компанії United Surveys для видання Wirtualna Polska.

Так, 58,5% респондентів категорично проти такого рішення, 28% відповіли, що «скоріше проти».

8,4% респондентів відповіли на питання ствердно. Відповідь «безумовно так» дали 0,8% респондентів, «скоріше так» – 7,6%, 5,1% респондентів відповіли «не знаю/важко сказати» – зазначили автори дослідження.

Повідомляється, що відповіді виборців усіх угруповань з цього питання виявилися узгодженими. Серед виборців керівної коаліції (Громадянська коаліція, Ліві, Третій шлях) переважає негативна позиція – 80% опитаних проти відправки польських солдатів в Україну.

У групі виборців керівної коаліції протилежної думки дотримуються 14% респондентів, а 6% опитаних у цій групі дали відповідь «не знаю/важко сказати».

Серед прихильників опозиційних партій («Право і справедливість» та «Конфедерація») 95% виступають проти відправки польських військ в Україну. 60% цієї групи відповіли «точно ні», 30% – «скоріше ні». 3% респондентів цієї групи дотримуються протилежної думки.

Опитування було проведене компанією United Surveys для Wirtualna Polska з 21 по 24 лютого 2025 року. Опитування проводилося за допомогою методу CATI&CAWI на репрезентативній вибірці в 1 000 осіб.

Раніше «Главком» повідомляв, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові спрямувати війська в Україну для забезпечення режиму припинення вогню. Водночас Європа очікує на підтримку своїх військ з боку США після того, як буде досягнуто угоди про перемир’я.

Також стало відомо, що Україна веде переговори щодо відправки миротворців не лише з  Францією та Великою Британією, а і з Польщею та країнами Балтії.

Читайте також:

Теги: коаліція Польща війна Україна миротворці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський не потрапив у пастку. Він її зруйнував
Зеленський не потрапив у пастку. Він її зруйнував
28 лютого, 23:53
Не Трампу вирішувати майбутнє України
Не Трампу вирішувати майбутнє України
13 лютого, 07:47
У скарбничці збірної України на Іграх нескорених вже 15 медалей. На фото Сергій Гордієвич
Ігри нескорених 2025. Урожайний день для України
12 лютого, 09:12
Держсекретар США Марко Рубіо візьме участь у переговорах з Росією
Зустріч американських і російських посадовців у Саудівській Аравії. Держдеп зробив заяву
17 лютого, 20:42
Глава нашої держави вважає нереальними заяви про завершення війни в Україні уже цього тижня
Президент про мирну угоду: Я не підпишу те, що погано для України
23 лютого, 18:51
Акція на підтримку полонених азовців у Києві
Обмін полонених азовців та морпіхів: Координаційний центр зробив заяву
22 лютого, 17:21
Українці отримуватимуть 1 млн грн за повернення з-за кордону? ЦПД прояснив ситуацію
Українці отримуватимуть 1 млн грн за повернення з-за кордону? ЦПД прояснив ситуацію
26 лютого, 18:28
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
3 березня, 03:20
Командувач Сухопутних військ наголосив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою»
Командувач Сухопутних військ підтвердив удар РФ по полігону та оголосив про перевірку
3 березня, 10:35

Соціум

Понад 86% поляків виступають проти відправлення військ в Україну
Понад 86% поляків виступають проти відправлення військ в Україну
Офіцери Секретної служби США стріляли в озброєного чоловіка біля Білого дому
Офіцери Секретної служби США стріляли в озброєного чоловіка біля Білого дому
Папа Римський у лікарні згадав про Україну
Папа Римський у лікарні згадав про Україну
Китай, Росія та Іран проведуть спільні військові навчання
Китай, Росія та Іран проведуть спільні військові навчання
«Весь український фронт зазнає краху». Маск зробив чергову заяву про відключення Starlink
«Весь український фронт зазнає краху». Маск зробив чергову заяву про відключення Starlink
Громадяни з чотирьох країн вважають, що РФ може напасти на Європу найближчими роками: опитування
Громадяни з чотирьох країн вважають, що РФ може напасти на Європу найближчими роками: опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 березня: ситуація на фронті
100K
Путін скликав нараду щодо Запорізької АЕС: сказав розбирати
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 березня 2025
26K
ISW: Армія РФ руйнує мости, щоб перешкодити відступу українських військ з Курщини
26K
Росія готується до війни з НАТО – ISW
9203
У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:18
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
Вчора, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua