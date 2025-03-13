Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Міноборони Польщі заявив, що пройде військову підготовку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Глава Міноборони Польщі заявив, що пройде військову підготовку
Владислав Косіняк-Камиш закликав інших польських політиків наслідувати його
фото: PAP

Як зазначив міністр, військова підготовка охоплюватиме різні види навчання

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш хоче пройти військову підготовку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PAP.

Косіняк-Камиш таким чином відреагував на ідею загальної військової підготовки для польських чоловіків.

«Я візьму участь у військовій підготовці і закликаю до цього інших політиків. Буде спеціалізована підготовка, наприклад, з управління кризовими ситуаціями, і я сам теж охоче візьму в ній участь», – заявив він.

За словами глави Міноборони Польщі, «будуть різні види навчання, які пройдуть політики, зокрема депутати».

«Ми складемо таку програму, щоб усі, хто хоче брати участь, взяли участь і пройшли дуже хорошу підготовку», – додав міністр.

Нагадаємо, польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок війни. Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військова підготовка в країні в майбутньому буде доступна всім громадянам і надаватиметься у двох варіантах – базовому та розширеному.

Раніше Польща посилила безпекові заходи та заявила про створення нової бригади на кордоні з Росією. У її складі служитимуть кілька тисяч солдатів. Такі дії покликані захистити країну від потенційних загроз із боку країни-агресора.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати Америки розмістити ядерну зброю на території його країни. Це могло б стримати агресію Росії.

Читайте також:

Теги: Польща військові навчання міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламент Португалії відхилив вотум довіри, змусивши уряд піти у відставку
Уряд Португалії пішов у відставку
Сьогодні, 08:17
Бомбардувальник B-52H Stratofortress ВПС США, розміщений на підтримку оперативної групи бомбардувальників, на льотовищі RAF Fairford
Британський маршал розкрив спільний зі США план протидії Росії
Вчора, 08:45
В Канаді перебуває чимало українських біженців. Днями країна зробила важливу заяву щодо їх перебування
Новий статус для українських біженців у Канаді: які умови слід виконати
3 березня, 15:47
Стармер збирає міжнародних лідерів
Прем’єр-міністр Великої Британії чекає Зеленського у Лондоні
1 березня, 03:50
Трамп зустрів Зеленського у Білому домі
Трамп зустрів Зеленського у Білому домі
28 лютого, 18:27
Компанія Cinia підтвердила, що виявила «незначні пошкодження» кабелю, який проходить між Фінляндією та Німеччиною
Нова диверсія у Балтійському морі: Швеція зафіксувала розрив кабелю
21 лютого, 12:25
Нагадаємо, міністр фінансів США привіз в Україну від Трампа чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
19 лютого, 14:36
Будівля нічного клубу вигоріла повністю
Польський клуб згорів під час збору грошей постраждалому від пожежі
17 лютого, 14:54
Зеленський під час зустрічі з Паппергером
Гендиректор Rheinmetall розповів, коли в Україні запрацює завод із виробництва боєприпасів
15 лютого, 19:57

Політика

У Калузькій області дрони уразили завод з виробництва безпілотників – ЗМІ
У Калузькій області дрони уразили завод з виробництва безпілотників – ЗМІ
Міноборони РФ заявило про захоплення Суджі
Міноборони РФ заявило про захоплення Суджі
У Москві горить ТЕЦ (відео)
У Москві горить ТЕЦ (відео)
Глава Міноборони Польщі заявив, що пройде військову підготовку
Глава Міноборони Польщі заявив, що пройде військову підготовку
Яку роль може відіграти Туреччина у гарантіях безпеки для України? Дані Reuters
Яку роль може відіграти Туреччина у гарантіях безпеки для України? Дані Reuters
Ключовий регіон газотранспортної системи РФ. Названо цілі України в Саратовській області
Ключовий регіон газотранспортної системи РФ. Названо цілі України в Саратовській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
30K
Колишній начальник штабу «Азова» Кротевич виступив проти перемир’я
16K
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці
12K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон планував ліквідацію Порошенка? Нові деталі справи
5532
«Майже пожиттєво»: Саакашвілі оцінив вирок суду

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua