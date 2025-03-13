Глава Міноборони Польщі заявив, що пройде військову підготовку

Як зазначив міністр, військова підготовка охоплюватиме різні види навчання

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш хоче пройти військову підготовку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PAP.

Косіняк-Камиш таким чином відреагував на ідею загальної військової підготовки для польських чоловіків.

«Я візьму участь у військовій підготовці і закликаю до цього інших політиків. Буде спеціалізована підготовка, наприклад, з управління кризовими ситуаціями, і я сам теж охоче візьму в ній участь», – заявив він.

За словами глави Міноборони Польщі, «будуть різні види навчання, які пройдуть політики, зокрема депутати».

«Ми складемо таку програму, щоб усі, хто хоче брати участь, взяли участь і пройшли дуже хорошу підготовку», – додав міністр.

Нагадаємо, польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок війни. Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військова підготовка в країні в майбутньому буде доступна всім громадянам і надаватиметься у двох варіантах – базовому та розширеному.

Раніше Польща посилила безпекові заходи та заявила про створення нової бригади на кордоні з Росією. У її складі служитимуть кілька тисяч солдатів. Такі дії покликані захистити країну від потенційних загроз із боку країни-агресора.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати Америки розмістити ядерну зброю на території його країни. Це могло б стримати агресію Росії.