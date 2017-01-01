Більше половини росіян жалкують про розпад СРСР

Не шкодують про розпад СРСР чверть опитаних росіян

Частка тих росіян, які жалкують про розпад СРСР, досягла максимуму з 2009 року і становить 58 відсотків. Не шкодують про розпад СРСР чверть респондентів, 16% росіян не змогли відповісти. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на опитування «Левада-центру». Серед тих, хто жалкує про розпад СРСР, 54% засмучені тим, що



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Розпад СРСР відбувся 26 років тому

Не шкодують про розпад СРСР чверть опитаних росіян

Частка тих росіян, які жалкують про розпад СРСР, досягла максимуму з 2009 року і становить 58 відсотків. Не шкодують про розпад СРСР чверть респондентів, 16% росіян не змогли відповісти. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на опитування «Левада-центру».

Серед тих, хто жалкує про розпад СРСР, 54% засмучені тим, що «зруйнована єдина економічна система», третина - тим, що «люди втратили почуття приналежності до великої держави», стільки ж тим, що «зросла взаємна недовіра». 25% росіян шкодують про те, що «втрачено почуття, що ти всюди як вдома».

На думку половини росіян, розпаду Радянського Союзу можна було б уникнути. У тому, що він був неминучий, упевнені 29% респондентів.

8 грудня виповнилося 26 років з дня підписання Біловезьких угод, що поклали кінець існуванню Радянського Союзу. До цього моменту вже всі 15 колишніх радянських республік оголосили незалежність, незважаючи на те, що 17 березня 1991 року на всесоюзному референдумі більшість проголосувала за збереження Радянського Союзу.

Згідно з торішнім опитуванням «Левада-центру», більше половини росіян жалкували про розпад СРСР. Однак лише 12 відсотків респондентів виступили за відновлення Радянського Союзу в колишньому вигляді.