Більшість британців негативно оцінюють результати виходу з Євросоюзу

Лише 14% британців сказали, що Brexit пройшов краще, ніж очікувалося

Понад 60% виборців у Великій Британії вважають, що Brexit відбувся погано або гірше, ніж вони очікували. Про це свідчить результат опитування, опублікований The Guardian.

Опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки Opinium, показало, що 42% британців, які проголосували за вихід Британії з Євросоюзу у 2016 році, мають негативну думку про хід Brexit на цей момент.

26% прихильників Brexit сказали, що все пройшло гірше, ніж очікувалося. 16% з тих, хто проголосував за Brexit, сказали, що вони очіквали, що все піде погано.

З числа опитаних, хто проголосував за продовження членства в Євросоюзі, 86% сказали, що все було навіть гірше, ніж вони очікували.

Загалом лише 14% опитаних сказали, що Brexit пройшов краще, ніж очікувалося.

Опитування провели через рік після виходу Великої Британії з ЄС.

Як відомо, міністр Великої Британії у справах Brexit і головний переговорник з Євросоюзом з відповідних питань Девід Фрост подав у відставку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, під час якої останній розкрив подробиці своїх переговорів президентом РФ Володимиром Путіним.

Раніше стало відомо, що Джонсон заступився за Україну та вказав Путіну на стратегічну помилку. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним попередив його про «серйозні наслідки» в разі агресії проти України.

Також Джонсон застеріг Москву від «авантюрних» кроків щодо України. Ще у грудні Велика Британія зробила гучну заяву на підтримку України.

Як повідомлялося раніше, Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила голова британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс.