Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа

Депутат не виключає, що документ можуть ухвалити в другому читанні та в цілому вже цього тижня

Найбільша дискусія розгорнеться навколо правок щодо питання звільнення зі служби строковиків та відстрочки від служби чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю. Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

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«Зараз важливо, які правки будуть кардинальними. Ми вважаємо, що найбільша дискусія буде навколо питання демобілізації строковиків. Ми вимагаємо, щоб протягом двох місяців вони були демобілізовані. І їхній термін відстрочки має бути 12 місяців, аби вони могли влаштувати своє цивільне життя, а дехто з них і підписати контракт на продовження служби», – наголосив він.

Нардеп додав, що ще однією дискусійною темою є відстрочка від служби за умови догляду за особами з інвалідністю.

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«Особа з інвалідністю має право обрати, хто за нею буде доглядати. Так, це має бути одна особа з кола близьких родичів. Але цю особу має обрати сама людина, за якою потрібен догляд. Це має бути закріплено в законі, навколо цього триває дискусія, але мені здається, що ми знайдемо спільну думку», – розповів Цимбалюк.

Депутат зазначив, що також розглядається питання зменшення терміну демобілізації військових з 36 місяців до 18, але за умови, що 12 місяців військовий пробув у зоні активних бойових дій. Цимбалюк додав, що планується залишити право на відстрочку для викладачів та студентів.

«Стосовно викладачів ВНЗ без наукового ступеня. Ми вважаємо, що вони теж мають право на відстрочку. Як і докторанти на контрактній формі навчання. А те, що їх велика кількість – це не їхня провина, це провина Уряду, який давав квоти ВНЗ. Можна говорити, що з наступного року буде менша кількість, це інша справа», – зазначив нардеп.

Цимбалюк наголосив, що ті українці, які заплатили гроші і навчаються, мають закінчити навчання. За його словами, законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити в другому читанні та в цілому вже цього тижня, якщо вийде домовитися про ключові правки.

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Нагадаємо, що 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

До слова, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, прийнятий в першому читанні, оскільки «питання до нього є у всіх».