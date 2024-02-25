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Омбудсмен назвав, скільки українців перебуває у полоні Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Омбудсмен назвав, скільки українців перебуває у полоні Росії
Сьогодні проходить форум «Україна. Рік 2024»
фото: glavcom.ua

Дмитро Лубінець зазначає, що обмінювати цивільних на цивільних заборонено міжнародним правом

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у російському полоні перебуває 28 тисяч громадян України. Він пропонує створити коаліцію для повернення цивільних. Про це омбудсмен заявив на форумі «Україна. Рік 2024».

«За нашими неофіційними даними, приблизно 28 тисяч громадян України перебувають в російських застінках. Журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники. Три офіційні представники ОБСЄ були затримані в Донецькій і Луганській області, і ми вже декілька років не можемо їх звільнити. І весь цей час Росія є членом ОБСЄ», – сказав омбудсмен.

Дмитро Лубінець зазначає, що обмінювати цивільних на цивільних заборонено міжнародним правом. Через це Україна шукає нові підходи.

«Станом на зараз можу сказати, що остання поїздка в Катар тиждень тому, на зустрічі з прем'єром пролунало, що вони готові спробувати свої зусилля для повернення цивільних заручників. Нам треба створити міжнародну коаліцію по поверненню цивільних заручників», – заявив Лубінець.

Нагадаємо, що Росія розпочала в соцмережах чергову дезінформаційну кампанію – розповсюджує списки полонених, які Україна нібито не бажає забирати. 

«У соцмережах з'явився черговий вкид: списки українських полонених, яких Україна начебто не бажає забирати. Це імена та прізвища реальних людей, які перебувають у російському полоні. Проте російська сторона не пропонувала ці списки для обміну», – йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі наголошують, що продовжують перемовини, щоби якнайшвидше звільнити всіх українців, які потрапили до російської неволі й перебувають там у надзвичайно важких умовах.

Теги: росія війна полон українці Україна

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