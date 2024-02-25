Омбудсмен назвав, скільки українців перебуває у полоні Росії

Дмитро Лубінець зазначає, що обмінювати цивільних на цивільних заборонено міжнародним правом

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у російському полоні перебуває 28 тисяч громадян України. Він пропонує створити коаліцію для повернення цивільних. Про це омбудсмен заявив на форумі «Україна. Рік 2024».

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«За нашими неофіційними даними, приблизно 28 тисяч громадян України перебувають в російських застінках. Журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники. Три офіційні представники ОБСЄ були затримані в Донецькій і Луганській області, і ми вже декілька років не можемо їх звільнити. І весь цей час Росія є членом ОБСЄ», – сказав омбудсмен.

Дмитро Лубінець зазначає, що обмінювати цивільних на цивільних заборонено міжнародним правом. Через це Україна шукає нові підходи.

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«Станом на зараз можу сказати, що остання поїздка в Катар тиждень тому, на зустрічі з прем'єром пролунало, що вони готові спробувати свої зусилля для повернення цивільних заручників. Нам треба створити міжнародну коаліцію по поверненню цивільних заручників», – заявив Лубінець.

Нагадаємо, що Росія розпочала в соцмережах чергову дезінформаційну кампанію – розповсюджує списки полонених, які Україна нібито не бажає забирати.

«У соцмережах з'явився черговий вкид: списки українських полонених, яких Україна начебто не бажає забирати. Це імена та прізвища реальних людей, які перебувають у російському полоні. Проте російська сторона не пропонувала ці списки для обміну», – йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі наголошують, що продовжують перемовини, щоби якнайшвидше звільнити всіх українців, які потрапили до російської неволі й перебувають там у надзвичайно важких умовах.