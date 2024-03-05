Польські фермери влаштують новий протест на кордоні з Україною
Нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне»
Польські фермери, які протестують на кордоні з Україною, анонсували нову акцію, яка триватиме до 30 квітня. Про це стало відомо з документа, опублікованого на сайті міського офісу міста Любича-Королівська Люблінського воєводства.
Зазначається, що нова акція розпочнеться 10 березня поблизу пункту пропуску «Гребенне», що навпроти українського пункту «Рава-Руська».
Організатори все ще виступають проти «зеленої угоди» та домагаються обмеження імпорту агропродовольчої продукції з-за меж ЄС, зокрема з України. Заявлено, що в акції візьмуть участь близько 100 людей.
Нагадаємо, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.
Раніше Шмигаль заявив, що попри протести польських фермерів та перевізників, випадків затримки доставки озброєння чи гуманітарної допомоги в Україну не фіксують.
До слова, 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України.
Коментарі — 0