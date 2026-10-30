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Прем'єр-міністр Угорщини: «Якщо хтось хоче знищити ООН – нехай візьме Орбана»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Прем'єр-міністр Угорщини: «Якщо хтось хоче знищити ООН – нехай візьме Орбана»
Мадяр: Якщо ж хтось усе-таки хоче ліквідацію ООН, зруйнувати її, тоді нехай візьме Орбана – це, наприклад, був би хороший початок
фото: AP

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вважає, що Організацію Об'єднаних Націй не повинен очолювати «глава мафії», тобто Віктор Орбан 

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розкритикував повідомлення про наміри американської адміністрації призначити його попередника Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН. Про це пише «Главком» із посиланням на 444.hu.

Мадяр визнав, що ООН та інші міжнародні інституції, зокрема Європейський Союз, мають власні недоліки та працюють повільно, проте наголосив, що це не привід для їхнього руйнування. «Про ООН можна сказати багато поганого. Загалом міжнародні організації мають свої недоліки, свою повільність. Те саме можна сказати й про Європейський Союз. Але, мабуть, можна стверджувати, що ніхто не ставить собі за мету ліквідувати ці організації. Якщо ж хтось усе-таки хоче ліквідацію ООН, зруйнувати її, тоді нехай візьме Орбана – це, наприклад, був би хороший початок. І справді, безумовно, є проблемні моменти, але я не вважаю ООН, попри всі її недоліки, злочинною організацією», – сказав угорський прем'єр.

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини зауважив, що керівництво ООН не можна довіряти «главі мафії», чиї троє ексінституційних міністрів наразі затримані за розкрадання та доведення Угорщини до статусу однієї з найбідніших та найкорумпованіших держав Європи.

На думку Мадяра, такий крок був би виправданий лише у випадку, якщо хтось навмисно прагне перетворити світову організацію на злочинну структуру.

Як відомо, Франція виступила проти можливого призначення колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй. Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що керівна посада в ООН не повинна ставати компенсацією для політиків, які втратили владу. 

Барро прокоментував повідомлення про можливе висунення Орбана на посаду генерального секретаря ООН. Французький міністр висловився проти такого сценарію та наголосив, що призначення очільника міжнародної організації має відповідати її завданням.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана як кандидата на посаду генерального секретаря ООН. За даними видання, американські посадовці вже обговорювали це з представниками Росії та Китаю.

Теги: ООН Віктор Орбан Петер Мадяр

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