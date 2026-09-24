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Кандидат у президенти Франції жорстко розкритикував заяви Ле Пен про Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кандидат у президенти Франції жорстко розкритикував заяви Ле Пен про Україну
Габріель Атталь наголосив, що Україна є щитом для Франції
фото: АР

Габріель Атталь: Україна – наш щит. Покинути її – означає поставити мішень на власній спині

Експрем’єр-міністр Франції та кандидат у президенти Габріель Атталь розкритикував заяви своєї потенційної опонентки, лідерки «Національного об’єднання» Марін Ле Пен про Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі X.

Причиною обурення Атталя стала нещодавня заява Ле Пен про те, що через складне економічне становище Франція більше не може фінансово підтримувати Україну.

«Перекрити кран Україні: повернення до старого. Програма пані Ле Пен чітка: пожертвувати нашою безпекою та віддати Україну й Європу Путіну на срібній таці», – йдеться у дописі.

Габріель Атталь наголосив, що Україна є щитом для Франції.

«Україна – наш щит. Покинути її – означає поставити мішень на власній спині. Росія тільки цього й чекає. Росія чекає саме на вас», – додав кандидат у президенти Франції.

Нагадаємо, кандидатка у президенти Франції, лідерка партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен зробила заяву про фінансову підтримку України. Вона вважає, що «ми не можемо» продовжувати надавати цій країні фінансову підтримку в нинішніх умовах.

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Теги: Франція Марін Ле Пен

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