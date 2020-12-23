Єлисейський палац: хворий на коронавірус Макрон йде на поправку

Еммануель Макрон досі перебуває на самоізоляції в заміській резиденції Лантерн у Версалі

В адміністрації Макрона заявили, що у президента «вбачаються ознаки поліпшення» стану здоров'я

Хворий на коронавірус президент Франції Еммануель Макрон йде на поправку.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає BfmTv.

В адміністрації Макрона заявили, що у президента «вбачаються ознаки поліпшення» стану здоров'я.

Макрон досі перебуває на самоізоляції в заміській резиденції Лантерн у Версалі.

Кілька днів тому повідомлялося, що коронавірус у Макрона протікає з ускладненнями, йому важко дихати.

Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Він пішов на самоізоляцію як мінімум на тиждень. В цей час політик буде працювати дистанційно.

Макрон заявляв, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель.

Після цього прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.

Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у минулу середу.