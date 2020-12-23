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    У світі

    Єлисейський палац: хворий на коронавірус Макрон йде на поправку

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    <p>Еммануель Макрон досі перебуває на самоізоляції в заміській резиденції Лантерн у Версалі</p> - Єлисейський палац: хворий на коронавірус Макрон йде на поправку

    Еммануель Макрон досі перебуває на самоізоляції в заміській резиденції Лантерн у Версалі

    В адміністрації Макрона заявили, що у президента «вбачаються ознаки поліпшення» стану здоров'я

    Хворий на коронавірус президент Франції Еммануель Макрон йде на поправку.

    Про це повідомили в Єлисейському палаці, передає BfmTv.

    В адміністрації Макрона заявили, що у президента «вбачаються ознаки поліпшення» стану здоров'я.

    Макрон досі перебуває на самоізоляції в заміській резиденції Лантерн у Версалі.

    Кілька днів тому повідомлялося, що коронавірус у Макрона протікає з ускладненнями, йому важко дихати.

    Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Він пішов на самоізоляцію як мінімум на тиждень. В цей час політик буде працювати дистанційно.

    Макрон заявляв, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель.

    Після цього прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.

    Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

    Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у минулу середу.

    Теги: здоров'я Франція Еммануель Макрон президент коронавірус
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