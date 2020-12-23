В Англії запровадять найвищий рівень карантину: обмеження охоплять 10 млн людей

Нові обмеження в Англії почнуть діяти з 26 грудня, наступного дня після Різдва

11% населення Великої Британії після Різдва потрапить під локдаун

Найвищий рівень карантину запровадять ще в низці регіонів Англії, де виявили новий штам коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метью Хенкок, пише The Guardian.

Тепер четвертий рівень карантину – фактично локдаун – також діятиме в Ессексі, Норфолку, Сассексі, Сурреї, Оксфордширі і Гемпширі. Нові обмеження почнуть діяти з 26 грудня, наступного дня після Різдва. Обмеження торкнуться 10 млн людей, або 11% населення Великої Британії.

Жителі цих регіонів повинні залишатися вдома і мають право зустрічатися з жителями інших домогосподарств лише сам на сам і на вулиці.

З 20 грудня четвертий рівень карантину запровадили в Лондоні і південно-східних та східних регіонах, де швидко поширюється новий штам коронавірусу.

Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії.

Також МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.