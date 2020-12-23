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    У світі

    В Англії запровадять найвищий рівень карантину: обмеження охоплять 10 млн людей

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    Нові обмеження в Англії почнуть діяти з 26 грудня, наступного дня після Різдва - В Англії запровадять найвищий рівень карантину: обмеження охоплять 10 млн людей
    Нові обмеження в Англії почнуть діяти з 26 грудня, наступного дня після Різдва

    11% населення Великої Британії після Різдва потрапить під локдаун

    Найвищий рівень карантину запровадять ще в низці регіонів Англії, де виявили новий штам коронавірусу.

    Про це заявив міністр охорони здоров’я Великої Британії Метью Хенкок, пише The Guardian.

    Тепер четвертий рівень карантину – фактично локдаун – також діятиме в Ессексі, Норфолку, Сассексі, Сурреї, Оксфордширі і Гемпширі. Нові обмеження почнуть діяти з 26 грудня, наступного дня після Різдва. Обмеження торкнуться 10 млн людей, або 11% населення Великої Британії. 

    Жителі цих регіонів повинні залишатися вдома і мають право зустрічатися з жителями інших домогосподарств лише сам на сам і на вулиці.

    З 20 грудня четвертий рівень карантину запровадили в Лондоні і південно-східних та східних регіонах, де швидко поширюється новий штам коронавірусу. 

    Раніше прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

    Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії. 

    Також МОЗ України оприлюднив рекомендації через новий штам Covid-19.

    Крім того, ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

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    Теги: здоров'я Велика Британія карантин населення коронавірус
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