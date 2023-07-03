Морпіхи ліквідували російський гелікоптер на Бердянському напрямку

Це 309-ий гелікоптер російських окупантів, який знищили наші захисники за час повномасштабної війни.

Українські військові з Javelin знищили російський гелікоптер Ка-52

На Бердянському напрямку бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського за допомогою протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» знищили ударний гелікоптер росіян Ка-52. Про це повідомляє пресслужба бригади.

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«На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК Джавелін спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер ка-52, відомий як «Алігатор», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що сьогоднішній «Алігатор» – це 309-ий гелікоптер російських окупантів, який знищили наші захисники за час повномасштабної війни.

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Нагадаємо, що раніше «вагнерівці» знищили рідкісний російський літак. Під час повстання засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в Росії, було знищено цінний і рідкісний літак Іл-22. Таких у РФ не більше десяти.

Нагадаємо, триває 495-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу Shahed Україну. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.