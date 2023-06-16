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У Європі затримуються сотні авіарейсів: названа причина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Європі затримуються сотні авіарейсів: названа причина
Туристів також попереджають про те, що можливі затримки польотів цивільної авіації
фото з відкритих джерел

У зв'язку з проведенням навчань і пов'язаних з ними заходів щодня будуть перенаправлятися близько 800 рейсів

У Європі стартували найбільші в своїй історії навчання з розгортання військово-повітряних сил НАТО. Це стало причиною затримки або перенаправлення сотень авіарейсів. Про повідомляє Euronews.

Як зазначається, навчання Air Defender 2023 триватимуть до 22 червня і проходитимуть переважно в повітряному просторі Німеччини. У зв'язку з проведенням навчань і пов'язаних з ними заходів щодня будуть перенаправлятися близько 800 рейсів.

Туристів також попереджають про те, що можливі затримки польотів цивільної авіації. З 800 рейсів, які будуть перенаправлені, приблизно у 300 маршрути будуть подовжені в середньому на 110 км.

При складанні розкладу найбільше постраждають найжвавіші аеропорти, такі як Лондонські Хітроу та Гетвік.

Найшвидше накопичуються затримки в бюджетних авіакомпаніях, таких як Ryanair. Між прильотом та вильотом деяких літаків проходить менше 30 хвилин.

Всього в навчаннях НАТО беруть участь 10 000 військовослужбовців і 250 бойових літаків з 25 країн, включаючи США.

«Я знаю, що можуть бути обмеження в сфері цивільних авіаперевезень... Коли я бачу співвідношення: 10 днів з 365-ти, щоб у підсумку ми могли жити в мирній і вільній країні, я думаю, що це правильний сигнал, який ми повинні послати», - зазначив командувач ВПС ФРН Інго Герхартц, який керує навчаннями.

Для навчань Air Defender 2023 заблоковані великі ділянки повітряного простору, які також використовуються цивільними літаками, переважно над Німеччиною.

  • на півночі - з використанням повітряного простору Данії та Нідерландів;
  • на сході - поблизу кордонів Польщі та Чехії;
  • на півдні - від Люксембургу вздовж французького кордону до Боденського озера в Швейцарії.

Щодня використання цих зон заборонено або сильно обмежено для цивільних авіарейсів на кілька годин. Навчання припиняються у вихідні дні.

Як повідомлялося, 12 червня, у Німеччині стартували навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23, які стануть наймасштабнішими навчаннями авіації Альянсу.

Теги: вихідні навчання літак Європа

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