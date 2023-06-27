Кремль показово каратиме тих, хто втік під час заколоту Пригожина

За даними Flightradar, на тлі заколоту найманців ПВК «Вагнер» Росію могли залишити низка олігархів та депутатів

Влада Кремля має намір з'ясувати, хто з чиновників та топ-менеджерів держкорпорацій залишив Росію під час заколоту приватної військової компанії «Вагнер» 23-24 червня. Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що всіх таких людей потрібно звільнити. Про це пишуть росЗМІ.

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«Ми засуджуємо тих, хто у складний для країни момент покинув її, поїхав. Це дійсно має бути покараним», – наголосив спікер нижньої палати.

За словами Володіна, потрібно перевірити, де були ті, хто «займають значні посади, працюють на держслужбі, у держструктурах, акціонерних товариствах та корпораціях». «Треба подивитися, якщо хтось зробив такий крок, непристойний вчинок – не шляхом тоді держслужба, зайняття посади», – зазначив він.

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Володін доручив голові комітету з безпеки та протидії корупції Василю Пискареву проаналізувати «разом із правоохоронними органами», хто намагався виїхати з країни під час заколоту, та «оприлюднити».

У свою чергу, перший заступник голови комітету Держдуми з контролю Дмитро Гусєв попросив главу Росавіації Олександра Нерадько надати списки чиновників і бізнесменів, які залишили Росію після того, як «вагнерівці» захопили Ростов-на-Дону і вирушили на Москву.

На думку депутата країни-агресора, це потрібно, щоб «припинити фейки» про представників політичної еліти, які розбіглися і залишили президента Володимира Путіна на свавілля бунтівників. «Щоб уникнути спекуляцій на цю тему, необхідно просто опублікувати списки чиновників і великих бізнесменів, які залишили столицю, і пояснити, чому вони це зробили», – заявив Гусєв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія хоче заборонити чиновникам тікати з країни. Депутат Держдуми Султан Хамзаєв уже вимагав ухвалити закон, який заборонить чиновникам виїжджати з країни у разі введення режиму контртерористичної операції.

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24 червня, згідно із даними Flightradar, на тлі заколоту найманців ПВК «Вагнер» Росію могли залишити кілька олігархів, серед яких найближчий друг Путіна Аркадій Ротенберг. Бізнес-джет спаринг-партнера президента вилетів із Москви 11:30 ранку та приземлився до Баку. При цьому рейс був запланований увечері 23 червня, коли Пригожин оголосив марш на Москву.

Також країну міг залишити президент холдингової компанії «Інтеррос» Володимир Потанін, який займає другий рядок у рейтингу російського «Форбса» зі статками $23,7 млрд. Його літак вилетів з Москви до Стамбула о 17:00.

З чиновників за межами Росії міг виявитися віце-прем'єр та голова Мінпромторгу Денис Мантуров. Його бізнес-джет приземлився у турецькому Даламані о 12:06.

Паніка під час заколоту Пригожина виникла і в адміністрації президента: там не виключили сценарію початку громадянської війни, говорило близьке до АП джерело видання.

Еліти більше не почуваються у повній безпеці, заявив New York Times головний редактор «Незалежної газети» Костянтин Ремчуков. «Кілька відомих людей бігли зі столиці в день заколоту», – зазначив він.

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«Ці люди як чиновники, так і підприємці повірили, що Пригожин увійде до Москви і захопить владу. Повірили, що Москва буде здана і влада Путіна впаде», – сказав член федеральної ради партії «Яблуко» Лев Шлосберг. За його словами, страх еліти показав: у Росії давно немає держави, але є її імітація, яку ніхто не захищатиме.

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.