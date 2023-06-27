Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль показово каратиме тих, хто втік під час заколоту Пригожина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль показово каратиме тих, хто втік під час заколоту Пригожина
Влада Росії хоче звільнити низку депутатів
фото з відкритих джерел

За даними Flightradar, на тлі заколоту найманців ПВК «Вагнер» Росію могли залишити низка олігархів та депутатів

Влада Кремля має намір з'ясувати, хто з чиновників та топ-менеджерів держкорпорацій залишив Росію під час заколоту приватної військової компанії «Вагнер» 23-24 червня. Голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що всіх таких людей потрібно звільнити. Про це пишуть росЗМІ.

«Ми засуджуємо тих, хто у складний для країни момент покинув її, поїхав. Це дійсно має бути покараним»,  – наголосив спікер нижньої палати.

За словами Володіна, потрібно перевірити, де були ті, хто «займають значні посади, працюють на держслужбі, у держструктурах, акціонерних товариствах та корпораціях». «Треба подивитися, якщо хтось зробив такий крок, непристойний вчинок  – не шляхом тоді держслужба, зайняття посади»,  – зазначив він.

Володін доручив голові комітету з безпеки та протидії корупції Василю Пискареву проаналізувати «разом із правоохоронними органами», хто намагався виїхати з країни під час заколоту, та «оприлюднити». 

У свою чергу, перший заступник голови комітету Держдуми з контролю Дмитро Гусєв попросив главу Росавіації Олександра Нерадько  надати списки чиновників і бізнесменів, які залишили Росію після того, як «вагнерівці» захопили Ростов-на-Дону і вирушили на Москву.

На думку депутата країни-агресора, це потрібно, щоб «припинити фейки» про представників політичної еліти, які розбіглися і залишили президента Володимира Путіна на свавілля бунтівників. «Щоб уникнути спекуляцій на цю тему, необхідно просто опублікувати списки чиновників і великих бізнесменів, які залишили столицю, і пояснити, чому вони це зробили»,  – заявив Гусєв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія хоче заборонити чиновникам тікати з країни. Депутат Держдуми Султан Хамзаєв уже вимагав ухвалити закон, який заборонить чиновникам виїжджати з країни у разі введення режиму контртерористичної операції.

24 червня, згідно із даними Flightradar, на тлі заколоту найманців ПВК «Вагнер» Росію могли залишити кілька олігархів, серед яких найближчий друг Путіна Аркадій Ротенберг. Бізнес-джет спаринг-партнера президента вилетів із Москви 11:30 ранку та приземлився до Баку. При цьому рейс був запланований увечері 23 червня, коли Пригожин оголосив марш на Москву.

Також країну міг залишити президент холдингової компанії «Інтеррос» Володимир Потанін, який займає другий рядок у рейтингу російського «Форбса» зі статками $23,7 млрд. Його літак вилетів з  Москви до Стамбула о 17:00.

З чиновників за межами Росії міг виявитися віце-прем'єр та голова Мінпромторгу Денис Мантуров. Його бізнес-джет приземлився у турецькому Даламані о 12:06.

Паніка під час заколоту Пригожина виникла і в адміністрації президента: там не виключили сценарію початку громадянської війни, говорило близьке до АП джерело видання. 

Еліти більше не почуваються у повній безпеці, заявив New York Times головний редактор «Незалежної газети» Костянтин Ремчуков. «Кілька відомих людей бігли зі столиці в день заколоту»,  – зазначив він.     

«Ці люди як чиновники, так і підприємці повірили, що Пригожин увійде до Москви і захопить владу. Повірили, що Москва буде здана і влада Путіна впаде»,  – сказав член федеральної ради партії «Яблуко» Лев Шлосберг. За його словами, страх еліти показав: у Росії давно немає держави, але є її імітація, яку ніхто не захищатиме.

Як повідомлялося, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

Читайте також: Переляканий Путін посилить свою охорону. Як зміниться Росгвардія
Теги: росія депутат путін літак партії влада Москва Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ані Лорак з донькою живуть у Росії
Ані Лорак влаштувала свято доньці у Москві. Ексчоловік Мурат не приїхав
11 червня, 12:49
Посадовець назвав рішення Лукашенка про переміщення ядерної зброї – «безвідповідальним та провокаційним»
Лукашенко дедалі частіше дозволяє Кремлю керувати Білоруссю – посадовець США
16 червня, 08:41
За атакою на «Донвард» стоять кіберсили ГУР Міноборони України
Розвідка здійснила масштабну кібератаку на оборонний завод РФ – ЗМІ
30 травня, 11:29
Уламками дронів пошкодили будинок
Нічна атака дронів на Київ: столична влада повідомила деталі
30 травня, 09:41
За даними місцевої влади електропостачання було відключено аварійно
У Росії масштабна пожежа на підстанції. Цілий регіон без електропостачання (відео)
5 червня, 17:35
Безсмертний: «Треба «злодію дати по голові»
Безсмертний: Війна в Україні не може бути заморожена
10 червня, 11:17
Туреччина зробила крок назустріч туристам із РФ
Туреччина зробила крок назустріч туристам із РФ
16 червня, 10:26
Телепередавачі зловили декілька популярних російських телеканалів
На сьомому місяці після звільнення. У Херсоні показують російські телеканали
12 червня, 19:31
Іран використовує прямий шлях для поставок зброї в Росію
Повітряні сили повідомили, яким шляхом Іран постачає Росії «шахеди»
Вчора, 10:13

Політика

Кремль показово каратиме тих, хто втік під час заколоту Пригожина
Кремль показово каратиме тих, хто втік під час заколоту Пригожина
Переміщення «вагнерівців» до Білорусі. Польща заявила про «дуже негативний сигнал»
Переміщення «вагнерівців» до Білорусі. Польща заявила про «дуже негативний сигнал»
Швейцарія зробила невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні
Швейцарія зробила невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні
Лукашенко розказав, як рятував Путіна, аби той не «обмочився» (відео)
Лукашенко розказав, як рятував Путіна, аби той не «обмочився» (відео)
«Ми думали, що розсмокчеться»: як Лукашенко відреагував на заколот Пригожина
«Ми думали, що розсмокчеться»: як Лукашенко відреагував на заколот Пригожина
Посланець Папи Римського щодо миру в Україні незабаром відвідає Москву
Посланець Папи Римського щодо миру в Україні незабаром відвідає Москву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
43K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
36K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
29K
З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи
28K
Звернення Путіна та ймовірність підриву Запорізької АЕС: головне за ніч
25K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту