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У Росії під час навчань розбився винищувач МіГ-31

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Росії під час навчань розбився винищувач МіГ-31
Російський винищувач виконував політ без боєкомплекту
фото з відкритих джерел

Винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту в Камчатському краї

У Камчатському краї РФ винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту. Про це повідомляють росЗМІ.

«Винищувач МіГ-31 зазнав аварії під час виконання навчального польоту в Камчатському краї, повідомив Тихоокеанський флот. Літак виконував політ без боєкомплекту, до місця аварії направлені пошуково-рятувальні сили», – йдеться в повідомленні.

У Росії вже повідомляли про аварії авіації, які відбувалися раніше. Так, наприклад, 13 травня у Брянській області РФ упав вертоліт. Перед падінням він довго кружляв над містом Клинці, а потім упав на будинок.

Пізніше у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито «приземлився» у місті Стародуб. Після цього стало відомо ще про два гелікоптери і два літаки, які зазнали аварії у РФ.

РосЗМІ повідомляли, що чотири російські літаки та вертольоти, які впали в Брянській області, входили в одну авіагрупу. Вони мали завдати ударів по Україні.

Нагадаємо, влада Москви запропонувала забудовникам обмінювати співробітників-добровольців для відправлення на фронт на підряди від мерії.

До слова, міністерство оборони Росії звинуватило Україну в тому, що українські військові нібито атакували Московську область безпілотниками.

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Теги: винищувач росія літак аварія пілот

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