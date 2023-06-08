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Індійський літак летів до США, але екстрено сів у Магадані: що трапилось

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Індійський літак летів до США, але екстрено сів у Магадані: що трапилось
Тепер індійський літак літак Boeing 777 став «заручником» у Магадані
фото з відкритих джерел

Для того, щоб літак знову піднявся у небо, потрібно відремонтувати один із двигунів, проте в Росії цього не зробити через накладені на авіазапчастини санкції

7 червня пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Air India, що летів із Делі до Сан-Франциско, приземлився в російському місті Магадан через проблеми з двигуном. На борту авіалайнера перебувало 216 пасажирів та 16 членів екіпажу. Про це повідомляє CNN. 

За інформацією «Радіо Свобода», пасажирів, серед яких є американські громадяни, розмістили угуртожитку місцевого медичного коледжу, школі та будинку культури, які їм заборонено покидати. Вони також не могли користуватися банківськими картками, щоб придбати собі їжу, оскільки через санкції у РФ вони не працюють. 

В авіакомпанії також повідомили, що в Магадані немає персоналу Air India, пасажири отримують підтримку через «цілодобовий зв’язок» з Генеральним консульством Індії у Владивостоці – місті приблизно за 5000 кілометрів на південь від Магадана, а також через Міністерство закордонних справ Індії та російську владу. 

Air India відправили рятувальний борт на порятунок своїх пасажирів і через 38 прекрасних годин у Магадані, пасажири на іншому літаку продовжили свій шлях до Сан-Франциско. Але на цьому нещаслива історія Air India не закінчилася.

Справа в тому, що Boeing 777 авіакомпанії Air India обладнаний найбільшими двигунами у світі виробництва американської компанії General Electric. Як відомо, один із двигунів літака треба полагодити, проте літак перебуває у Росії, де це зробити нелегко через санкції на імпорт авіазапчастин. Але навіть якщо разовий дозвіл буде отримано на імпорт двигуна, то як його доставити в Магадан? Технічно це можуть зробити лише український літак АН-124, проте українські літаки в Магадан не полетять, а інший оператор АН-124 арабська компанія Maxus теж не літає до Росії. Інший літак, який може доставити двигун до Росії, це вантажний Boeing-747, але туди двигун вміститься тільки в розібраному вигляді, що значно ускладнить процес ремонту.

Умов для збирання та обслуговування індійського літака Магадані немає, так що тепер Індія має або рятувати свій літак, або залишити його місцевою пам’яткою у Росії. 

Нагадаємо, що дані російської митниці показують, що торік, попри санкції, в Росію були відправлені деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів. 

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Теги: санкції літак Індія росія

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