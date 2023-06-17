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Як швидко українські пілоти опанують F-16? Резніков назвав терміни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як швидко українські пілоти опанують F-16? Резніков назвав терміни
Олексій Резніков вважає, що українські пілоти можуть опанувати F-16 за чотири місяці замість шести
фото: Liga.net

Наші захисники, імовірно, пройдуть навчання швидше, аніж того очікують союзники

Українські пілоти можуть опанувати західні винищувачі F-16 швидше, ніж передбачають наші партнери. Військові можуть встигнути за чотири місяці. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю виданню «Настоящее Время».

За його словами, нині тривають публічні дискусії щодо того, скільки часу знадобиться українським пілотам, щоб освоїти F-16.

«Звучить уже всім відомий період: після тестування наших двох пілотів у США вважається, що до шести місяців буде достатньо. Я оптимістично дивлюся на те, що наші досвідчені пілоти з їхнім бажанням та прагненням, мабуть, полетять швидше», – спрогнозував глава Міноборони.

Він уточнив, що йдеться про вільні польоти, з маневром, уночі та в парі.

«Я думаю, за чотири місяці це реалістично. Я так вважаю, бо ми вміємо дивувати», – підкреслив Резніков.

Так, він нагадав, що українські військові дуже швидко опановують управління західними зразками озброєння. До прикладу, якщо стандартний час підготовки екіпажу системи протиповітряної оборони Patriot становить 10 місяців, то українські бійці навчилися всього за 10 тижнів.

«Тому я впевнений, що пілоти полетять швидше, ніж за шість місяців. Проте не може пілот літати самостійно. Йому потрібні інженери, техніки, обслуговування, зброярі, заправники й таке інше. Це найскладніша техніка. Ось цей курс навчання, він довший, ніж чотири місяці... Паралельно потрібно готувати інфраструктуру: потрібно підготувати для цього аеродроми, підготувати укриття, потрібно обслуговувати», – зауважив посадовець.

Нагадаємо, Данія хоче організувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй авіабазі.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники вже розпочали тренування українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів приблизно 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.

Теги: Олексій Резніков пілот військові навчання винищувач

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