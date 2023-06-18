Сили ППО знищили два ударні вертольоти противника та 12 безпілотників

Авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття

За добу 17 червня та початок доби 18 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ударні вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Українські захисники знищили два ударні вертольоти Ка-52. Крім того, сили ППО збили чотири дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131 та один російський «Ланцет».

Також за минулу та поточну добу військові знищили сім ворожих розвідувальних безпілотників типу «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» та «Supercam».

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Повітряні Сили додають, що за добу авіація здійснила десятки вильотів, щоб вдарити по позиціях ворога та прикрити захисників на землі. Авіація завдала ударів по позиціях, тилах, скупченнях живої сили противника.

До слова, триває 480-доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 43 авіаційні та чотири ракетні удари, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.