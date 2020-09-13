Британські винищувачі перехопили два російських літаки біля берегів Шотландії



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Британські винищувачі перехопили два російських літаки біля берегів Шотландії

Російські літаки були ідентифіковані як літаки морської розвідки і протичовнової оборони

Винищувачі ВПС Великобританії перехопили два російських літаки біля берегів Шотландії.

Про це повідомляє Independent.

Винищувачі Typhoons почали діяти після того, як Ту-142 увійшли в контрольовану Сполученим Королівством зону міжнародного повітряного простору.

Спостереження за зоною забезпечує безпечний прохід для всіх інших літаків, включаючи цивільні трансатлантичні авіалайнери, які знаходяться під контролем цивільного повітряного руху Великобританії.

Російські літаки були ідентифіковані як літаки морської розвідки і протичовнової оборони.

Як повідомляє пресслужба Північного флоту РФ, два літаки Ту-142 виконали планові польоти над Баренцовим, Норвезьким і Північним морями. На окремих етапах маршруту їх супроводжували винищувачі інших країн.