Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Римі скасовано виступ російської балерини Захарової

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Балерина Світлана Захарова
фото з відкритих джерел

Світлану Захарову виключили зі складу учасників гала-концерту «Les Etoiles»

Виступ російської балерини Світлани Захарової на гала-концерті «Les Etoiles», який має відбутися у Римі 20-21 березня, скасували. Справа у тому, що новина про її участь викликала значний суспільний резонанс та протести української громади в Італії, інформує «Главком».

Організатори заходу пояснили це рішення політичним контекстом та ризиком неоднозначного сприйняття події. Вони заявили, що існує ризик того, що подію «неправильно зрозуміють або зловживатимуть», попри їхню надію налагодити зв’язки через мистецтво.

Відомо, що солістка Великого театру публічно підтримує президента РФ Володимира Путіна. Вона мала виступити на сцені італійської столиці, проте її участь викликала дискусію.

Водночас віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні розкритикував це рішення, назвавши його «русофобією».

«Ми повинні докласти зусиль, щоб покласти край цій війні. Виняток російських танцюристів, художників чи спортсменів не вирішує конфлікт, а лише ускладнює його», – наголосив він.

Зауважимо, Світлана Захарова – балерина українського походження, яка народилася у Луцьку, проте збудувала кар'єру в Росії, ставши однією з провідних артисток Великого театру та членом партії «Єдина Росія» . Вона публічно підтримала агресію РФ проти України у 2014 році, а 2024-го набула статусу довіреної особи Володимира Путіна.

«Главком» довідався про те, що провідні солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка, народна артистка України Наталія Мацак та її чоловік, заслужений артист України Сергій Кривоконь нині гастролюють країнами Європи з балетом «Лебедине озеро» композитора Петра Чайковського.

Генеральний директор Національної опери Петро Чуприна в коментарі «Главкому» пояснив, що ставиться до таких гастролей негативно: «Це суперечить позиції театру стосовно російського репертуару. У нас твори російських композиторів повністю вилучені від початку повномасштабного вторгнення».

«Главком» також писав, що старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслав Лаврухін нині працює в Білорусі. Заслужений тренер України, якому вже 62 роки, міг перетнути кордон, зазначила віцепрезидентка Федерації гімнастики Стелла Захарова. За її словами, Мінмолоді та спорту платить інструкторам 20 тисяч гривень, через що країна втрачає тренерський потенціал. При цьому українському тренеру запропонували у Білорусі €5 тисяч.

Читайте також:

Теги: росія Італія актор балет акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua