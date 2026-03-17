У Римі скасовано виступ російської балерини Захарової

Світлану Захарову виключили зі складу учасників гала-концерту «Les Etoiles»

Виступ російської балерини Світлани Захарової на гала-концерті «Les Etoiles», який має відбутися у Римі 20-21 березня, скасували. Справа у тому, що новина про її участь викликала значний суспільний резонанс та протести української громади в Італії, інформує «Главком».

Організатори заходу пояснили це рішення політичним контекстом та ризиком неоднозначного сприйняття події. Вони заявили, що існує ризик того, що подію «неправильно зрозуміють або зловживатимуть», попри їхню надію налагодити зв’язки через мистецтво.

Відомо, що солістка Великого театру публічно підтримує президента РФ Володимира Путіна. Вона мала виступити на сцені італійської столиці, проте її участь викликала дискусію.

Водночас віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні розкритикував це рішення, назвавши його «русофобією».

«Ми повинні докласти зусиль, щоб покласти край цій війні. Виняток російських танцюристів, художників чи спортсменів не вирішує конфлікт, а лише ускладнює його», – наголосив він.

Зауважимо, Світлана Захарова – балерина українського походження, яка народилася у Луцьку, проте збудувала кар'єру в Росії, ставши однією з провідних артисток Великого театру та членом партії «Єдина Росія» . Вона публічно підтримала агресію РФ проти України у 2014 році, а 2024-го набула статусу довіреної особи Володимира Путіна.

«Главком» довідався про те, що провідні солісти Національної опери України імені Тараса Шевченка, народна артистка України Наталія Мацак та її чоловік, заслужений артист України Сергій Кривоконь нині гастролюють країнами Європи з балетом «Лебедине озеро» композитора Петра Чайковського.

Генеральний директор Національної опери Петро Чуприна в коментарі «Главкому» пояснив, що ставиться до таких гастролей негативно: «Це суперечить позиції театру стосовно російського репертуару. У нас твори російських композиторів повністю вилучені від початку повномасштабного вторгнення».

«Главком» також писав, що старший тренер збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслав Лаврухін нині працює в Білорусі. Заслужений тренер України, якому вже 62 роки, міг перетнути кордон, зазначила віцепрезидентка Федерації гімнастики Стелла Захарова. За її словами, Мінмолоді та спорту платить інструкторам 20 тисяч гривень, через що країна втрачає тренерський потенціал. При цьому українському тренеру запропонували у Білорусі €5 тисяч.