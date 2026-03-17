Сили оборони завдали серії ударів по військових об'єктах РФ

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах РФ
Сили оборони вдарили по ЗРК, складах і центру БпЛА ворога
фото: GeneralStaffZSU

Сили оборони завдали серії ударів по військових об’єктах РФ

Підрозділи Сил оборони України 16 березня та в ніч на 17 березня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російської армії, зокрема по зенітному ракетному комплексу, району зосередження берегового ракетного комплексу «Бастіон», вузлу зв’язку та об’єктах військової логістики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ударів завдали у межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських військ. Зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу «ТОР-М2У» у районі міста Клінці Брянської області Росії.

Також українські підрозділи вдарили по району зосередження ракетного дивізіону 15 окремої берегової ракетної бригади Чорноморського флоту РФ, який має на озброєнні береговий ракетний комплекс «Бастіон». Цей об’єкт розташований поблизу населеного пункту Верхньокурганне на тимчасово окупованій території Криму.

Крім того, було уражено вузол зв’язку російських військ у районі Мангуша на тимчасово окупованій території Донецької області.

Українські сили також завдали ударів по об’єктах військової логістики противника. Зокрема, уражено склад пально-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також склади боєприпасів у районах Степного та Терпіння на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Окремо повідомляється про ураження навчально-тренувального центру підготовки операторів безпілотників у районі Генічеської Гірки на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Також підрозділи Сил оборони України вдарили по пунктах управління безпілотниками російських військ у районах Гуляйполя та Обратного Запорізької області.

Крім цього, ударів завдали по району зосередження живої сили противника поблизу Часового Яру на Донеччині. У Силах оборони зазначили, що масштаби завданих збитків та втрати російських військ наразі уточнюються.

Нагадаємо, що у ніч на 15 березня Сили оборони України уразили радіолокаційні станції «Противник», та «Пароль», а також пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф».

