Скільки російських окупантів щомісячно знищують ЗСУ? Зеленський назвав приголомшливу цифру

Президент заявив, що втрати російської армії за кілька місяців стали колосальними

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для стримування зростання чисельності російської армії українські військові щомісяця мають знищувати приблизно стільки ж окупантів, скільки Росія мобілізує. Про це повідоляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

скріншот із Telegram

За словами Зеленського, російська влада щомісяця залучає до війська приблизно 40-45 тисяч нових військових. «Росія постійно мобілізує на місяць 40-45 тисяч людей. Щоб військо Росії не збільшувалося, нам треба знищувати приблизно таку ж кількість. Знищити тільки для того, щоб Росія не поширювала своєї агресії», – зазначив президент.

Глава держави навів дані про втрати російських військ за останні місяці. За його словами, українські сили ліквідували десятки тисяч російських військових.

«Протягом останніх трьох місяців ми знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч людей. Уявіть собі, скільки Росія віддає заради цієї війни», – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що такі втрати є результатом інтенсивних бойових дій на різних ділянках фронту, де українські сили стримують наступ російської армії.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про готовність до переговорів із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та наголосив, що Україна вже ділиться досвідом протидії іранським дронам з країнами Близького Сходу.