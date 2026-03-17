Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Скільки російських окупантів щомісячно знищують ЗСУ? Зеленський назвав приголомшливу цифру

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Глава держави заявив про значні втрати російської армії на фронті
фото: Zelenskiy Official

Президент заявив, що втрати російської армії за кілька місяців стали колосальними

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для стримування зростання чисельності російської армії українські військові щомісяця мають знищувати приблизно стільки ж окупантів, скільки Росія мобілізує. Про це повідоляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, російська влада щомісяця залучає до війська приблизно 40-45 тисяч нових військових. «Росія постійно мобілізує на місяць 40-45 тисяч людей. Щоб військо Росії не збільшувалося, нам треба знищувати приблизно таку ж кількість. Знищити тільки для того, щоб Росія не поширювала своєї агресії», – зазначив президент.

Глава держави навів дані про втрати російських військ за останні місяці. За його словами, українські сили ліквідували десятки тисяч російських військових.

«Протягом останніх трьох місяців ми знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч людей. Уявіть собі, скільки Росія віддає заради цієї війни», – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що такі втрати є результатом інтенсивних бойових дій на різних ділянках фронту, де українські сили стримують наступ російської армії.

Нагадаємо, що Зеленський заявив про готовність до переговорів із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та наголосив, що Україна вже ділиться досвідом протидії іранським дронам з країнами Близького Сходу. 

Теги: Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua