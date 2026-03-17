Крок, що врятував життя: Хаменеї дивом уникнув смерті під час атаки на свій бункер

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Крок, що врятував життя: Хаменеї дивом уникнув смерті під час атаки на свій бункер
Моджтаба Хаменеї вийшов із бункера перед ударом
Медіа оприлюднили деталі атаки, яка ледь не забрала життя лідера Ірану

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Telegraph.

За даними видання, безпосередньо перед атакою Моджтаба Хаменеї вийшов із резиденції до саду. Саме це, як зазначається, і врятувало йому життя. «Моджтаба вийшов з резиденції, щоб щось зробити. Щойно він відійшов, ракети влучили в будівлю», – пише The Telegraph.

Згідно з інформацією, по бункеру були випущені балістичні ракети Blue Sparrow. Унаслідок удару загинули шестеро членів родини іранського лідера.

Серед загиблих, як зазначається, його дружина та син. За словами Хоссейні, метою атаки було знищення всієї родини Хаменеї. Під удар також потрапили будинок самого Моджтаби, помешкання його зятя та будинок брата з дружиною. У самому Ірані порятунок лідера вже називають «божою волею», зазначає видання.

Нагадаємо, що новообраного аятолу Ірану Моджтабу Хаменеї перевезли до Москви військовим літаком і прооперували в одній із приватних лікарень столиці РФ.

Раніше Ізраїльська авіація завдала удару по літаку в аеропорту Тегерана, яким користувався верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Внаслідок атаки борт було знищено. 

