Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
Безпілотник напередодні помітили у повітряному просторі країни
Молдовські прикордонники виявили на півдні країни уламки безпілотника, який, за попередніми даними, може бути російським дроном-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.
Зазначається, що уламки безпілотника знайшли 17 березня у полі поблизу села Тудора. Це приблизно за 500 метрів від державного кордону Молдови з Україною.
Село Тудора розташоване неподалік населеного пункту Паланка, через який проходить єдиний сухопутний шлях до південних районів Одеської області.
Перед цим у нічний час молдовські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору країни безпілотником, який візуально був схожий на російський «Шахед».
За інформацією прикордонної поліції, дрон летів на висоті близько 150 метрів і прямував у напрямку села Кеплань.
Відстань між Кепланню та Тудорою становить приблизно 13 кілометрів. Саме у районі Тудори згодом і були виявлені уламки безпілотника. Молдовські правоохоронці наразі проводять перевірку інциденту та з’ясовують обставини появи дрона у повітряному просторі країни.
Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту у зв’язку з російським обстрілом, який призвів до витоку нафтопродуктів у річку Дністер.
Коментарі — 0