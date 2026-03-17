Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
Уламки ймовірного «шахеда» знайшли за 500 метрів від кордону України
фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Безпілотник напередодні помітили у повітряному просторі країни

Молдовські прикордонники виявили на півдні країни уламки безпілотника, який, за попередніми даними, може бути російським дроном-камікадзе типу «Шахед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmaker.

Зазначається, що уламки безпілотника знайшли 17 березня у полі поблизу села Тудора. Це приблизно за 500 метрів від державного кордону Молдови з Україною.

Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото) фото 1
фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Село Тудора розташоване неподалік населеного пункту Паланка, через який проходить єдиний сухопутний шлях до південних районів Одеської області.

Перед цим у нічний час молдовські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору країни безпілотником, який візуально був схожий на російський «Шахед».

За інформацією прикордонної поліції, дрон летів на висоті близько 150 метрів і прямував у напрямку села Кеплань.

Відстань між Кепланню та Тудорою становить приблизно 13 кілометрів. Саме у районі Тудори згодом і були виявлені уламки безпілотника. Молдовські правоохоронці наразі проводять перевірку інциденту та з’ясовують обставини появи дрона у повітряному просторі країни.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту у зв’язку з російським обстрілом, який призвів до витоку нафтопродуктів у річку Дністер. 

Теги: Україна Молдова дрон росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua