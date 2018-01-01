Британський уряд виключає можливість членства в митному союзі ЄС

Остаточне рішення має бути ухвалено під час засідань уряду в середу і четвер

Британський уряд не планує залишатися в митному союзі ЄС в рамках Brexit. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерело в британському кабінеті міністрів. Це вносить ясність у протиріччя, які виникли між прихильниками радикального виходу із ЄС і більш поміркованими членами британського уряду на фоні заяви Терези Мей, яка відмовилася в



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Остаточне рішення має бути ухвалено під час засідань уряду в середу і четвер

Британський уряд не планує залишатися в митному союзі ЄС в рамках Brexit. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерело в британському кабінеті міністрів.

Це вносить ясність у протиріччя, які виникли між прихильниками радикального виходу із ЄС і більш поміркованими членами британського уряду на фоні заяви Терези Мей, яка відмовилася в кінці кінців виключати можливість членства в митному союзі ЄС.

Такий крок може роздратувати прихильників поміркованого підходу, проте він повністю задовольнить прихильників радикального розриву із ЄС. Учасники цього табору, як повідомило видання The Times на вихідних, розглядали можливість відставки Терези Мей із посади очільника уряду в разі позитивного рішення щодо продовження членства у митному союзі ЄС.

Як наслідок, таке рішення внесе ясність напередодні візиту головного переговірника ЄС щодо Brexit Мішеля Барньє до Лондона і початку переговорів щодо умов перебування Великої Британії в ЄС в рамках перехідного періоду. Хоча остаточне рішення щодо членства в митному союзі ЄС британський кабінет міністрів має ухвалити під час засідань в середу і четвер на цьому тижні.

Прихильники поміркованого підходу продовжують говорити про досягнення митної угоди із ЄС, яка стосуватиметься питань торгівлі товарами, і при цьому зберігатиме можливість для Лондона підписувати торговельні угоди із третіми країнами без необхідності згоди Брюсселя.

Прихильники радикального виходу із ЄС виключають і таку можливість. При цьому формально публічно представники двох таборів щодо відносин із ЄС у середовищі Консервативної партії продовжують демонструвати єдність у питаннях виходу із ЄС.