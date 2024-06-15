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Шольц дав оцінку «мирній пропозиції» Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Шольц дав оцінку «мирній пропозиції» Путіна
Учора Путін озвучив нові умови миру
скріншот відео

Німецький канцлер зробив заяву перед початком Глобального саміту миру у Швейцарії

Пропозиції російського диктатора Володимира Путіна про початок так званий мирних переговорів з Україною несерйозні. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю zdf.de.

Політик зробив відповідну заяву перед початком Глобального саміту миру у Швейцарії, який ініціювала Україна. Він назвав так званий «мирний план» Путіна несерйозним.

«У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну», – наголосив Шольц.

За його словами, заради «імперіалістичної мрії» російський диктатор пішов на те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

Нагадаємо, 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки, Росії. «Главком» оприлюднив перші фото з місця події.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський прилетів до Швейцарії, аби взяти участь у Глобальному саміті миру. За словами президента, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

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Теги: саміт путін Олаф Шольц переговори

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