Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів
Також обмежувальні заходи торкнулися організацій, що допомагають Росії обходити санкції
фото з відкритих джерел

Нові санкції Канади спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій

Міністерство закордонних справ Канади 13 червня оголосило про чергові санкції проти Росії у зв’язку з розв’язаною нею повномасштабною війною проти України. Про це повідомляє МЗС Канади.

Нові санкції Канади спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій, а також підприємств російського військово-промислового комплексу.

Також обмежувальні заходи Канади стосуються осіб, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ Росії до підсанкційних товарів та допомагають їй ухилятись від «стелі цін» на нафту.

Серед іншого, в санкційний список потрапили міністр промислової торгівлі Росії Антон Аліханов, видавець Арам Габрелянов, який стоїть за російськими пропагандистськими проєктами на кшталт LifeNews, авіакомпанія «Победа».

Також в санкційному списку присутні російське парламентське видання «Российская газета», кілька російських ЗМІ на окупованих територіях України й платформа Voice of Europe, причетна до кампанії впливу на вибори до Європарламенту.

Окремим рішенням Канада запроваджує заборону на експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які Росія може використовувати у виробництві та виготовленні зброї.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

Як повідомлялося, Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації.

Раніше Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро після того, як Міністерство фінансів США внесло її до списку санкцій.

До слова, акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15,8% на тлі запровадження санкцій США. Так, акції «Сбербанку» на відкритті торгової сесії втрачали на 4%, ВТБ – до 4,7%. Папери «Новатек» знизилися до 6,8%, «Селігдара» – до 10,3%.

Станом на 10:20 13 червня (за московським і київським часом), індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%, РТС – на 1,4%. Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 пунктів уперше з 3 червня.

Читайте також: Росія пригрозила НАТО «війною в космосі» через санкції США
Теги: росія санкції Канада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лось погарцював російським містом і втік у ліс
Лось атакував літню жінку посеред спального району уральського міста
8 червня, 18:21
Герман Галущенко наголосив, що з перших днів окупації ЗАЕС використовується як військова база РФ
Росіяни ставлять під загрозу глобальний режим ядерної безпеки – Галущенко
7 червня, 21:46
З часу тимчасової окупації Росією Криму Канада запровадила санкції проти понад 3000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України
Канада залучила до санкційного списку соратників Януковича
4 червня, 22:44
Українські чиновники стурбовані можливою активізацією російських військ на Золочівському напрямку
Аналітики повідомили, що Росія може розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку
2 червня, 05:02
Повідомляють про детонацію у Малокаховці
На Херсонщині було атаковано місце базування окупантів (фото)
1 червня, 22:44
Raiffeisen Bank досі веде діяльність у Росії
Raiffeisen Bank обмежить росіян у переказах валюти за кордон
29 травня, 16:45
Польський прем'єр-міністр заявив, що Росія стоїть за організацією незаконного ввезення тисяч людей до Європи
Туск звинуватив РФ в організації незаконного переправлення мігрантів до Європи
22 травня, 07:48
Російський вчений Анатолій Маслов
Росія винесла вирок провідному вченому, який вивчав гіперзвук
21 травня, 15:47
Прикордонники продовжують ліквідовувати російських окупантів
Прикордонники показали, як нищать окупантів з мінометів на Вовчанському напрямку (відео)
14 травня, 19:56

Економіка

Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів
Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів
Росія через санкції запроваджує нові правила курсоутворення
Росія через санкції запроваджує нові правила курсоутворення
Британія слідом за США ввела масштабні санкції проти Росії
Британія слідом за США ввела масштабні санкції проти Росії
Всесвітня рада із золота зробила заяву, яка може підірвати ціни
Всесвітня рада із золота зробила заяву, яка може підірвати ціни
На Московській біржі обвал через санкції США
На Московській біржі обвал через санкції США
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки
60K
ЗСУ знищили п’ять російських човнів на Півдні за день
25K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
9555
Альтернативний флот: ЗМІ викрили ще одну країну, яка допомагає Росії обходити санкції
9327
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
8770
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Сьогодні, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Сьогодні, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Сьогодні, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua