«Путін – неадекватний». Зеленський поставив діагноз «мирному плану» Москви

«Бути на стороні Путіна – це не поважати міжнародне право»

Російський диктатор Володимир Путін, розуміючи, що завтра відбудеться Саміт миру, почав розмови про новий ультиматум під сирени, обстріли та вбивства цивільних людей. Таку заяву зробив Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

«Знов таки, він неадекватний. Або він не розуміє, що відбувається, що він заявляє, а паралельно йдуть ракетні удари. Тобто, або він не контролює ситуацію, або він неадекватний: говорить про мир, а реально він пропонує сьогодні всім війну», – заявив президент України.

На його думку, саме обличчя Путіна зараз символізує нацистську ідеологію. Щоправда, багато світових лідерів досі не погоджуються з цим.

«Є деякі скептики в світі, вони кажуть: це не зовсім ще нацизм, ще така хвиля не почалася. Я вважаю, а для чого нам всім чекати, коли почнеться ця хвиля? Я вважаю, що нацизм вже прийшов, і тепер він має обличчя Путіна», – наголосив Зеленський.

Також український президент додав, що ті держави, які сьогодні на боці Путіна – вони не поважають міжнародне право: «Більшість країн світу на боці України, на боці життя, не тому що вони обирають Україну чи іншу державу, вони просто поважають міжнародне право».

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що так званий ультиматум Путіна для «мирних переговорів» з Україною не відрізняється від попередніх його «пропозицій». Зеленський пояснив, що Путін хоче загарбати як окуповані, так і не окуповані Росією українські території.

Зазначимо, що нова заява Путіна пролунала напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Путін своїм так званим ультиматумом для початку «мирних переговорів» має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.