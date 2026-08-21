У Німеччині стартувала незвичайна кампанія з набору рекрутів до Бундесверу

Нетрадиційна стратегія вербування з’явилася на тлі того, як Берлін поспішає розширити свої збройні сили

Нова рекрутингова ініціатива спрямована не лише на молодь, а й на осіб, що змінюють сферу діяльності, та кваліфікованих робітників

У Німеччині громадянам пропонують долучатися до медичної служби Бундесверу за допомогою QR-кодів, розміщених на упаковках із вуличною їжею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

У середу речник Міністерства оборони зауважив, що нова рекрутингова ініціатива спрямована не лише на «молодь», яка обирає кар’єру, а й на «осіб, що змінюють сферу діяльності, та кваліфікованих робітників», які розглядають можливість зміни професії.

Упаковки з кебабом є частиною того, що міністерство називає «ambient-рекламою» – рекламними матеріалами, розміщеними в місцях, де потенційні кандидати проводять своє повсякденне життя. За словами міністерства, самі заклади, що продають кебаб, не отримують за це грошей, а їхні власники добровільно погоджуються розповсюджувати ці матеріали.

«Ресторани отримують фірмову упаковку безкоштовно», – йдеться в повідомленні.

Німеччина – не перша європейська країна, яка в останні роки переосмислила свою стратегію вербування до збройних сил: у рекламній кампанії 2019 року британська армія орієнтувалася на «залежних від селфі» та «телефонних зомбі». Франція у 2024 році запустила загальнонаціональну мультимедійну кампанію з вербування, а Нідерланди з 2023 року пропонують молоді можливість провести рік у військовій формі, отримуючи за це зарплату.

Ця нетрадиційна стратегія вербування з’явилася на тлі того, як Берлін поспішає розширити свої збройні сили. Наприкінці липня чисельність Бундесверу становила 186 705 військовослужбовців – це найвищий показник за останні 13 років – але до 2035 року планується досягти понад 260 тис. осіб, щоб виконати вимоги НАТО щодо боєздатності.

Нагадаємо, Бундесвер збирається посилити чисельність особового складу дивізії територіальної оборони Бундесверу до 2035 року. До того часу чисельність військових має скласти понад 10 тис. осіб.

До слова, українські військові з реальним досвідом бойових дій прибули до Німеччини, щоб передати свої знання солдатам сухопутних військ Німеччини. Головна мета співпраці – адаптація німецької армії до викликів сучасної високотехнологічної війни, з якими щодня стикаються Збройні сили України.