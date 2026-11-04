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Звинувачений у насильстві Костянтин Темляк зʼявився у новому фільмі: розгорівся скандал

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Костянтина Темляка звинуватили у фізичному насильстві та домаганнях до неповнолітньої
фото: скриншот Іnstagram/dobre_shcho_mama_ne_znaye

Глядачі обурилися появою артиста на екрані

Український актор Костянтин Темляк, якого колишня дівчина звинуватила у фізичному насильстві, зʼявився на допремʼєрному показі стрічки «Добре, що мама не знає». Команда фільму дала пояснення у відповідь на обурення мережі. Деталі скандалу розповідає «Главком».

Реакція мережі на участь Костянтина Темляка у новому фільмі

Костянтин Темляк на допремʼєрному показі стрічки «Добре, що мама не знає» (на фото праворуч останній)
Костянтин Темляк на допремʼєрному показі стрічки «Добре, що мама не знає» (на фото праворуч останній)
фото: Іnstagram.com/dobre_shcho_mama_ne_znaye

Наприкінці жовтня у кінотеатрах у прокаті зʼявилася комедія «Добре, що мама не знає», де Костянтин Темляк зіграв головну роль. Актор показався на одному з допремʼєрних заходів, обличчя актора також є на офіційному постері фільму.

Костянтин Темляк на офіційному постері фільму
Костянтин Темляк на офіційному постері фільму
фото: Іnstagram.com/dobre_shcho_mama_ne_znaye

На сторінці фільму в Instagram під дописами про премʼєру користувачі висловили своє обурення. Коментатори незадоволені тим, що фільм із Костянтином Темляком все ж вийшов на екрани після гучного скандалу, в якому його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, звинуватила його у фізичному та психологічному насильстві.

  • «Неприпустимо, щоб людина з таким минулим продовжувала отримувати публічність і нові можливості, ніби нічого не сталося. Популярність не повинна бути виправданням чи захистом від відповідальності».
Звинувачений у насильстві Костянтин Темляк зʼявився у новому фільмі: розгорівся скандал фото 1
фото: Іnstagram
  • «Спочатку подумала: о, клас, щось нове. Дивлюсь, а в ролях Темляк, ну камон. Ну чим ви думаєте, коли склад підбираєте?»
Звинувачений у насильстві Костянтин Темляк зʼявився у новому фільмі: розгорівся скандал фото 2
фото: Іnstagram
  • «У цього фільму буде відповідний комунікації команди і продюсера щодо Темляка рейтинг. Крінж».
Звинувачений у насильстві Костянтин Темляк зʼявився у новому фільмі: розгорівся скандал фото 3
фото: Іnstagram
  • «Який позор, можна було Костю ще більшим зробити».
Звинувачений у насильстві Костянтин Темляк зʼявився у новому фільмі: розгорівся скандал фото 4
фото: Іnstagram

Крім цього, деякі користувачі пригадали й інші звинувачення на адресу Темляка. Після розголосу інша дівчина заявила, що актор надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було лише 15 років. Зрештою користувачі попросили пояснень у команди фільму:

  • «Будемо ігнорувати факт, що у вас в стрічці знімається педофіл?»
  • «Ганьба просто брати педофіла і насильника на головну роль».
Звинувачений у насильстві Костянтин Темляк зʼявився у новому фільмі: розгорівся скандал фото 5
фото: Іnstagram
  • «Просто стає погано від того, що Костя знаходиться в кадрі та на фото. Як можна закривати очі на його історію з неповнолітніми?»
Звинувачений у насильстві Костянтин Темляк зʼявився у новому фільмі: розгорівся скандал фото 6
фото: Іnstagram
  • «Це не так вже й складно публічно на широку аудиторію пояснити ваше ставлення до скандалу, який стався з Темляком. Ніхто вас не змушує скасовувати премʼєру фільму, над яким дуже довго працювали, усі розуміють, що ви не відповідаєте за вчинки акторів у реальному житті. Але від вас повинно бути публічне засудження його дій, бо зараз здається, що ви на стороні насильника, хоч і відкрито цього не говорите», – йдеться в одному з коментарів.

Відповідь команди фільму «Добре, що мама не знає»

Звинувачений у насильстві Костянтин Темляк зʼявився у новому фільмі: розгорівся скандал фото 7
фото: Іnstagram.com/dobre_shcho_mama_ne_znaye

Команда фільму заявила, що не підтримує та не толерує насильство. За словами творців, зйомки фільму тривали з 2020 по 2023 рік, водночас звинувачення проти Темляка були оприлюднені у 2025 році. «Кастинг відбувався у 2020 році, а зйомки завершилися у 2023-му. Ситуація навколо Костянтина Темляка стала публічною у серпні 2025 року, через кілька років після ухвалення кастингових рішень. На той момент стрічка вже була відзнята й перебувала на етапі постпродакшину», – йдеться в повідомленні.

Сцени із Костянтином Темляком не вирізали із фільму, тому що він є головним героєм, з яким повʼязано чимало сюжетних ліній. Зрештою творці фільму ухвалили рішення зберегти стрічку. На це рішення також вплинуло те, що у фільмі грали актори, які пішли з життя. Йдеться про Павла Лі, Юрія Філіпенка та каскадера Костянтина Агапова.

Костянтин Темляк у новому фільмі «Добре, що мама не знає»
Костянтин Темляк у новому фільмі «Добре, що мама не знає»
фото: Іnstagram.com/dobre_shcho_mama_ne_znaye

Костянтина Темляка також додали на офіційний постер стрічки. Команда пояснила, що він є головним героєм, а постер відображає головний акторський склад. Водночас його зображення не є підтримкою його поведінки за кадром.

Тож у команді фільму «Добре, що мама не знає» зауважили, що просування фільму не є підтримкою Костянтина Темляка. «Наш фільм – результат роботи понад 400 людей: акторів, режисера, сценаристів, операторів, художників, продюсерів, технічної команди та інших фахівців. Вся творча команда не може відповідати за вчинки однієї людини», – наголошують вони.

Водночас зазначено, що Темляк не є частиною промокампанії фільму. Він зʼявився на одному допремʼєрному показі. «Костянтин разово зʼявився на допремʼєрному показі, а його коментарі та особисте спілкування не відображають запланованих промоактивностей фільму. Його коментар щодо публічних звинувачень відображає особисту думку актора. Ці висловлювання не є офіційною позицією творчої команди», – резюмували представники команди.

Що відомо про скандал

У 2025 році колишня дівчина актора Театру на Подолі Костянтина Темляка, фотографка Анастасія Соловйова, у своєму Instagram заявила, що протягом чотирьох років актор Костянтин Темляк застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. За її словами, він підіймав на неї руку, контролював, звинувачував у зрадах та шантажував самогубством. Дівчина стверджує, що мусила дотримуватися жорстких правил, які обмежували її спілкування, зовнішній вигляд та особистий простір.

Дівчина також заявила про домагання до неповнолітньої. Зокрема, після її допису співачка Manita заявила, що Костянтин Темляк надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було лише 15 років. Вона розповіла, що актор знав її вік, але продовжував надсилати свої інтимні фото та пропонував секс утрьох з її подругою.

Після розголосу стало відомо, що правоохоронці почали розслідування за звинуваченнями проти актора Костянтина Темляка. Справу класифіковано як домашнє насильство.

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Теги: актор домашнє насильство фільм скандал шоубіз

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