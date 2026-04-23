Українці почали навчати німецьких військових в центрах Бундесверу

Перші українські інструктори з бойовим досвідом прибули до Німеччини для навчання підрозділів Бундесверу

Українські військові з реальним досвідом бойових дій прибули до Німеччини, щоб передати свої знання солдатам сухопутних військ Німеччини. Про це повідомив керівник робочої групи з питань координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини, генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг в інтерв’ю виданню Welt, інформує «Главком».

Повідомляється, що перші групи українських інструкторів розпочали роботу на базі кількох військових шкіл Бундесверу. Головна мета співпраці – адаптація німецької армії до викликів сучасної високотехнологічної війни, з якими щодня стикаються Збройні Сили України.

Крістіан Фройдінг наголосив, що досвід українців є унікальним і критично важливим для Бундесверу. Зокрема, німецькі підрозділи переймають навички у таких сферах:

Використання безпілотників: застосування дронів-камікадзе та розвідувальних дронів на рівні взводів та рот.

Окопна війна: специфіка побудови оборони та штурмових дій у сучасних умовах.

Також повідомляється, що зараз українські фахівці проводять заняття у школі танкових військ, школі інженерних військ та спеціалізованому навчальному центрі безпілотних систем. Найближчими днями такі групи фахівців з’являться і в артилерійській школі.

«Главком» писав, що Німеччина планує значно розширити програму залучення українських військових із реальним бойовим досвідом до підготовки підрозділів Бундесверу. Українські інструктори працюватимуть пліч-о-пліч із німецькими колегами в ключових військових школах країни.

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії затвердила власну військову стратегію, у якій Росію офіційно визначено головною загрозою безпеці в Європі. За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Кремль під керівництвом Володимира Путіна розглядає військову силу як інструмент реалізації власних інтересів і готується до прямого протистояння з НАТО. Документ фіксує, що Росія вже веде гібридну війну проти Заходу, використовуючи шпигунство, диверсії та кібератаки.