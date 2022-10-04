«Частина плану влади»: російський експерт пояснив, чому Путін одразу не закрив кордон

У Росії мали залишитися ті, хто не бунтуватиме проти непопулярних рішень

Російський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію і в той же час не закрив кордони, тож значна частина потенційних призовників встигла виїхати з країни. Причин такого розвитку подій може бути декілька. Одна з них – влада навмисне хотіла, щоб Росію покинули незгодні, критики, порушники спокою. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів старший науковий співробітник Фонду Карнегі Олександр Баунов.

«Тобто поїхали ті, хто категорично проти війни та міг би скласти ядро опору. Пасивніші люди з почуттям приреченості підуть на війну», – сказав науковець.

Таким чином, на думку Олександра Баунова, відкриті кордони можуть бути частиною більшого плану влади, в цьому є раціональне ядро. Але це не єдина причина.

«Будь-яку заборону треба ефективно адмініструвати. Оголосити і не виконувати, значить виставити себе на посміховисько. Тому до закриття кордонів або дозвільної системи виїзду треба готуватися. Думаю, що цим займаються», – підсумував експерт.

Як відомо, від 21 вересня у Росії триває часткова мобілізація. За даними Генштабу ЗСУ, в Росії після оголошення мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості. Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах.

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.