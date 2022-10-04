Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Частина плану влади»: російський експерт пояснив, чому Путін одразу не закрив кордон

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Частина плану влади»: російський експерт пояснив, чому Путін одразу не закрив кордон
Росіяни масово тікають від мобілізації у Грузію, створюючи величезні черги на кордоні
фото з відкритих джерел

У Росії мали залишитися ті, хто не бунтуватиме проти непопулярних рішень

Російський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію і в той же час не закрив кордони, тож значна частина потенційних призовників встигла виїхати з країни. Причин такого розвитку подій може бути декілька. Одна з них – влада навмисне хотіла, щоб Росію покинули незгодні, критики, порушники спокою. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів старший науковий співробітник Фонду Карнегі Олександр Баунов.

«Тобто поїхали ті, хто категорично проти війни та міг би скласти ядро опору. Пасивніші люди з почуттям приреченості підуть на війну», – сказав науковець.

Таким чином, на думку Олександра Баунова, відкриті кордони можуть бути частиною більшого плану влади, в цьому є раціональне ядро. Але це не єдина причина.

«Будь-яку заборону треба ефективно адмініструвати. Оголосити і не виконувати, значить виставити себе на посміховисько. Тому до закриття кордонів або дозвільної системи виїзду треба готуватися. Думаю, що цим займаються», – підсумував експерт.

Як відомо, від 21 вересня у Росії триває часткова мобілізація. За даними Генштабу ЗСУ, в Росії після оголошення мобілізації уже призвали до війська 100 тис. осіб, тобто третину від запланованої кількості. Після оголошення російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. 

Тим часом у вересні на тлі оголошення у РФ часткової мобілізації підтримка росіянами очільника Кремля Володимира Путіна знизилась на 6%. При цьому аналітики вважають, що Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

Читайте також:

Теги: росіяни росія путін мобілізація диктатор влада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти, що виживуть, становитимуть небезпеку для оточуючих
Кремль скоро матиме величезні проблеми з мобілізованими
Вчора, 19:41
Олександр Баунов: Щодо ставлення до війни є серйозний розкол у суспільстві Росії
«Це вбило і СРСР»: російський експерт сказав, які настрої у суспільстві можуть розвалити Росію
2 жовтня, 15:28
Мобілізовані влаштували масову бійку у військовій частині РФ
Мобілізовані влаштували масову бійку у військовій частині РФ
Вчора, 19:58

Соціум

«Частина плану влади»: російський експерт пояснив, чому Путін одразу не закрив кордон
«Частина плану влади»: російський експерт пояснив, чому Путін одразу не закрив кордон
Мобілізовані влаштували масову бійку у військовій частині РФ
Мобілізовані влаштували масову бійку у військовій частині РФ
Коли розпадеться РФ і хто прискорить процес: прогноз дослідника ПостРосії 
Коли розпадеться РФ і хто прискорить процес: прогноз дослідника ПостРосії 
«Могилізація». Вояки п'ють, зводять рахунки із життям, військкомати палять навіть діти
«Могилізація». Вояки п'ють, зводять рахунки із життям, військкомати палять навіть діти
Завідувач відділу «Ермітажу» втік із РФ
Завідувач відділу «Ермітажу» втік із РФ
Страйк може паралізувати роботу паризького аеропорту
Страйк може паралізувати роботу паризького аеропорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Загроза запуску ракет: в Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
139K
Контрнаступ ЗСУ. Військові вкотре звернулись до українців із проханням
120K
Путін придумав, де «намалює» кордони анексованих територій України
115K
Хто вмовив Путіна обміняти Медведчука. ЗМІ оприлюднили нові подробиці
105K
Участь ОДКБ у війні проти України: Астана послала чіткий меседж Путіну
100K
Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона

Новини

ЗСУ уразили базу і три склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:00
Пентагон бачить зміни в динаміці боїв в Україні і назвав причини
Вчора, 06:19
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
2 жовтня, 21:00
Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
1 жовтня, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
1 жовтня, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту