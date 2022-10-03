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Мобілізовані влаштували масову бійку у військовій частині РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізовані влаштували масову бійку у військовій частині РФ
фото з відкритих джерел

У сутичці постраждало близько 20 рашистів

У військовій частині в Московській області мобілізовані на війну росіяни влаштували масову бійку з контрактниками РФ. Про повідомляє Telegram-канал База.

Конфлікт між рашистами стався у військовій частині в Алабіно, куди привозять чоловіків, які потрапили під мобілізацію. Новачків там не зустрічали хлібом-сіллю, навпаки, військовослужбовці, які були прикріплені до частини, стали вимагати у новоприбулих одяг і мобільні телефони.

Прибули не терпіли такого ставлення і відповідали на вимагання грубою силою. Сталася масова бійка. За даними видання, було побито близько 20 «дідів». Ситуація дійсно вийшла з-під контролю. Побиті врятувалися, лише закрившись в одній з кімнат підрозділу. Звідти викликали поліцію.

На місце події прибула військова поліція і співробітники МВС, після чого мобілізованим окупаційної армії «вдалося домовитися».

Як повідомлялося, із 21 вересня, відколи кремлівський диктатор оголосив про мобілізацію, в країні-терористці не вщухають протести. Крім того, активісти демонструють, що не бажають вмирати за Путіна, палячи військкомати. Днями до такого методу вдалася навіть дитина. Крім цього, так звані «мобіки» влаштовують масові бійки та добряче закладають за коміри.

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Теги: Telegram активісти бійка диктатор поліція росіяни мобілізація

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