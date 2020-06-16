Чеченці влаштували безлади у французькому місті



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Члени діаспори вирішили помститися за можливе жорстоке побиття 16-річного чеченця місцевими наркоторговцями

До французького міста Діжон для запобігання насильству з боку чеченської громади були направлені 37 членів спецпідрозділу поліції, а також 110 співробітників органів з інших регіонів.

Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

Заворушення в місті почалися після того, як члени діаспори вирішили помститися за можливе жорстоке побиття 16-річного чеченця місцевими наркоторговцями.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 15 квітня понад 150 уродженців Чечні зібралися на вулицях Діжона для звершення помсти. Багато з них були озброєні.

Представники чеченської діаспори продовжують прибувати в місто з усією Франції і з сусідніх країн.

Раніше в сутичках за участю членів чеченської діаспори в Діжоні постраждали 11 осіб, деякі з них знаходяться у важкому стані.

Чеченська діаспора і раніше повідомляла про конфлікти з бандитами у Франції: в кінці квітня в Ніцці сталася перестрілка, в якій було поранено двох чеченців.

Трохи пізніше масова бійка за участю вихідців з Чечні сталася недалеко від міста Труа: близько 50 чоловіків з бітами і залізними прутами напали на мігрантів з Африки.