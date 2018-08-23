Чехія визнала вторгненням і окупацією введення радянських військ у 1968 році



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Фото: Reuters Виставка, присвячена подіям «Празької весни»

Метою прийнятої парламентом Чехії резолюції є «запобігання спотворенню історії»

Входження військ СРСР та держав-учасників Варшавського договору у серпні 1968 року в Чехословаччину було актом вторгнення і подальшої окупації і суперечить міжнародному праву.

Про це йдеться в резолюції, прийнятій у середу парламентом Чехії, повідомляє видання Ceske Noviny.

Зокрема, зазначається, що метою документа є запобігання спотворенню історії. За документ проголосували 145 із 156 присутніх депутатів. Жоден не був проти.

Ініціатором даної резолюції був голова фракції християнських демократів Ян Бартошек. За його словами, прийнятий документ має стати «чітким сигналом громадськості, а також іншим країнам, в тому числі Росії». Депутат зазначив, що таким чином ми відкидаємо коментарі, які останнім часом звучать з приводу подій 1968 року, спотворюючи їх дійсний зміст.

Водночас член Комуністичної партії Чехії і Моравії Лео Лузар зазначив, що сучасна «Росія - це не СРСР, СРСР - не Росія», а Леонід Брежнєв не є нинішнім президентом Росії Володимиром Путіним.

Палата депутатів вшанувала двома хвилинами мовчання жертв серпневого вторгнення.

Як відомо, 21 серпня 1968 року радянські танки виїхали на вулиці Праги, чехословацької столиці. До того війська Організації Варшавського договору (ОВД) провели навчання, а потім радянська влада відправила танки до центру Праги. Таким чином Чехословаччина була змушена повернутися до тоталітарної моделі соціалізму.