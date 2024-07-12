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Стало відомо, який вигляд матиме McDonald’s на «Вокзальній» у Києві (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, який вигляд матиме McDonald’s на «Вокзальній» у Києві (фото)
Оновлений McDonald’s буде двоповерховим та матиме терасу на другому поверсі
фото: Liga.Life

В екстер’єрі нового закладу використають традиційний для McDonald’s темно-зелений колір

McDonald’s на Вокзальній площі у Києві повністю перебудують.  Про це повідомляє Liga.Life.

Оновлений McDonald’s буде двоповерховим, а також матиме терасу на другому поверсі, з якої відкриватиметься краєвид на місто. В екстер’єрі нового закладу використають традиційний для McDonald’s темно-зелений колір, перший поверх облицюють стилізованими під дерево панелями.

Вікно McExpress, яке раніше було розташоване з торцевого боку, тепер буде на центральній частині фасаду, поблизу входу. Заклад буде оточений невисоким парканчиком та матиме літню терасу для відвідувачів. 

«Як під час будівництва нових, так і під час реконструкції існуючих закладів  McDonald’s, ми завжди враховуємо архітектуру міста і дбаємо про те, щоб ресторан був органічною частиною міського ландшафту», – повідомив для Liga.Life директор із розвитку  McDonald’s в Україні Віталій Стефурак.

Оновлений McDonald’s буде двоповерховим та матиме терасу на другому поверсі
Оновлений McDonald’s буде двоповерховим та матиме терасу на другому поверсі
фото: Liga.Life

Нагадаємо, у Києві біля Центрального залізничного вокзалу знесли McDonald’s. Раніше пресслужба компанії повідомляла, що ресторан McDonald’s, розташований біля Центрального залізничного вокзалу Києва, зачиняється на реконструкцію до кінця осені.

У 2011 році McDonald’s на Центральному вокзалі Києва став другим у світі рестораном мережі за кількістю відвідувань.

Ресторан зачинився на реконструкцію 1 червня. Роботи планують завершити до листопада 2024 року. По завершенню реконструкції буде оновлено дизайн зали на 193 місця, також відкриється тераса на 88 місць. У ресторані на Вокзальній площі вперше зʼявляться 11 терміналів самообслуговування.

Окрім цього, McDonald’s на Центральному вокзалі Києва стане першим закладом української мережі з ліфтом між першим і другим поверхом.

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Теги: бізнес McDonald’s Київ столиця ресторан

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