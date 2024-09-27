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Ураган «Хелен» вирує у штаті Флорида: є жертви, влада евакуює десятки тисяч жителів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ураган «Хелен» вирує у штаті Флорида: є жертви, влада евакуює десятки тисяч жителів
Район Таймс-сквер у Форт-Майєрс-Біч, штат Флорида, затоплений під час проходження урагану Хелен у четвер, 26 вересня 2024 року
фото: Andrew West,The News-Press

Це найсильніший ураган, який коли-небудь спостерігався в регіоні у Біг-Бенд Флориди

Ураган Хелен вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши четвертої категорії  з вітрами, що досягають 140 миль на годину. Про це повідомляє CNN. 

Повідомляється, що у раган Хелен створює небезпечні для життя штормові хвилі, повені та руйнівні вітри, а Національна метеорологічна служба США попередила про «непереносимі» штормові хвилі в затоці Апалачі.

Наразі влада штату повідомила про щонайменше трьох загиблих у результаті стихії.

Це найсильніший ураган, який коли-небудь спостерігався в регіоні Біг-Бенд.

Стихія принесла із собою не тільки сильний вітер, але й значні опади. У зв'язку з цим губернатор Флориди закликав жителів залишатися вдома та уникати поїздок, оскільки потужний штормовий сплеск затоплює вулиці та створює небезпечні умови.

Крім того, губернатор поінформував, що сильні штормові хвилі, які спостерігаються в районах, таких як південно-західна Флорида і район Тампа-Бей, вже спричинили підтоплення. Він наголосив на необхідності залишатися в безпеці.

Duke Energy – компанія, яка постачає електроенергію кільком мільйонам жителів Флориди, очікує, що ураган Хелен завдасть значної шкоди її інфраструктурі в районі Флориди Панхендл і Біг-Бенд.

Нагадаэмо, на почптку сычня у американському штаті Флорида пройшлися потужні торнадо, які призвели до масштабних руйнувань та загибелі щонайменше чотирьох людей. Торнадо зачепили Маріанну, Панама-Сіті та Форт-Лодердейл, руйнували будинки та лінії електропередач. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих, близько 100 тис осіб залишилися без світла.

Також повыдомлялося, що шостий тропічний шторм, який сформувався у Мексиканській затоці, 11 вересня 2024 року досяг суходолу в південному американському штаті Луїзіана. Тропічний шторм «Франсін» приніс сильні дощі і повені і уже посилився до другої категорії за п'ятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона. Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на Національний центр зі стеження за буревіями США (NHC).

Теги: США Флорида вітер ураган влада

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