Міністр Кулеба та держсекретар США Блінкен разом відвідали McDonald’s

Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба повечеряли у київському McDonald's

6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен разом головою МЗС України Дмитром Кулебою відвідали McDonald's у Києві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ентоні Блінкен замовив картоплю-фрі, а міністр Кулеба – пиріг із вишнею. Замовлення оплачував український міністр, пише «Голос Америки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба в київському McDonald's фото: Reuters

Кулеба розповів журналістам, що особисто дзвонив Блінкену і говорив, що через тимчасовий вихід McDonald's з українського ринку багато людей втратили роботу. Ця розмова стала початком повернення мережі в Україну.

Нагадаємо, до столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд.

До слова, раніше Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.