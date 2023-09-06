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Міністр Кулеба та держсекретар США Блінкен разом відвідали McDonald’s

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міністр Кулеба та держсекретар США Блінкен разом відвідали McDonald’s
Голова МЗС України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен у «Макдональсі», 6 вересня 2023 року
фото: Reuters

Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба повечеряли у київському McDonald's

6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен разом головою МЗС України Дмитром Кулебою відвідали McDonald's у Києві.

Ентоні Блінкен замовив картоплю-фрі, а міністр Кулеба – пиріг із вишнею. Замовлення оплачував український міністр, пише «Голос Америки».

Міністр Кулеба та держсекретар США Блінкен разом відвідали McDonald’s фото 1
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба в київському McDonald's
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба в київському McDonald's
фото: Reuters

Кулеба розповів журналістам, що особисто дзвонив Блінкену і говорив, що через тимчасовий вихід McDonald's з українського ринку багато людей втратили роботу. Ця розмова стала початком повернення мережі в Україну.

Нагадаємо, до столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд. 

До слова, раніше Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.

Теги: Дмитро Кулеба McDonald's Ентоні Блінкен

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